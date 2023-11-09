شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج معرفته عن مرض الربو.. قلل السكريات واحرص على الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة دعاء جاد الله مدرس أمراض الصدر بطب سوهاج ، إن مرض الربو هو حالة يتعرض لها البعض وتكون ضيقا وانتفاخا فى الممرات الهوائية لدى الشخص، فينتج عن هذا ضيق فى التنفس، وكذلك يؤدى الى حدوث سعال، وهناك أسباب تؤدى للإصابة بالمرض من بينها السمنة والتدخين.

أسباب وعوامل تزيد من نوبات الربو :

وأشارت الدكتورة دعاء فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن بعض الدراسات تدل على أن السبب يمكن أن يعود الى عوامل وراثية أو عوامل بيئية كتلوث البيئة المحيطة وتلوث الهواء، ولكن توجد بعض العوامل الأخرى التى تؤدى الى نوبات الربو، ومنها:

-التدخين.

-الحساسية.

- بعض المواد الكيميائية.

-بعض الاشياء الاخرى من بينها ريش الطيور وفروة الحيوانات.

-الالتهابات التنفسية للجهاز التنفسى.

-كذلك بعض الأدوية مثل الأسبرين، ومضادات الالتهابات، الانفعالات النفسية، التمارين الرياضية الشديدة.

كما أوضحت طبيبة أمراض الصدر، أن أعراض نوبة الربو بتتراوح ما بين أعراض طفيفة وأخرى حادة، وتتفاوت من شخص الى آخر، وتشمل الأعراض ضيق فى التنفس مع ضيق فى الصدر، مع صعوبة فى النوم نتيجة ضيق التنفس أو السعال، بالإضافة الى أن زيادة السعال تتفاقم نتيجة الالتهابات التنفسية للجهاز التنفسى مثل البرد أو الأنفلونزا، وأوضحت أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن وأمراض الحساسية مثل التهابات الأنف أو لديهم تاريخ عائلى من المرض، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الربو.



وأوضحت دكتورة دعاء طرق تجنب نوبات الربو كالتالي: وأوضحت دكتورة دعاء طرق تجنب نوبات الربو كالتالي:

-الانضباط فى تناول العلاج بانتظام.

- اتباع نظام غذائى مناسب لهم، من أجل مساعدتهم فى تحسين حالتهم الصحية ، ومن تلك الأطعمة يجب تناول المواد الغذائية التى تحتوى على فيتامين أ، بجانب تناول كميات وافرة من الفواكه والخضراوات التى تعتبر مصدرا جيدا للفيتامينات د ،ه.

- التقليل من معدل السكريات لتجنب زيادة الوزن .