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عدن - ياسمين التهامي - سعره لا يذكر..مشروب سحري لذيذ وبسيط فوائدة عظيمة على البشرة..تعرف عليه الآن"



عصير الليمون بالنعناع يعتبر عصير الليمون مع النعنع من أهم العصائر التي ينصح المختصون يشربها لما لها من فوائد عديدة وعظيمة على جسم الإنسان، والليمون من النباتات الحمضية لونها أصفر وعصيرها حامض، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد لجسم الإنسان، أمّا النعنع فهو من النباتات العطرية التي لها رائحة مميّزة بالإضافة إلى فوائده المهدئة للأعصاب، وسيتم عرض مجموعة من الفوائد التي يتمتع بها هذا المزيج الرائع، بالإضافة لعرض طريقة إعداده. فوائد الليمون من المعروف أنّ الليمون غني بفيتاميني (ج، ب) بالإضافة إلى العناصر والمعادن المهمة، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، ومادة النياسين، كما أنّه غني بالكربوهيدرات، ومن الجدير بالذكر أنّ الليمون يحمي من التعرّض لمرض لسقوط اللثة والذي يسمى علمياً مرض الاسقربوط، وهذا المرض يحدث بسبب التعرض للحرارة المتدنية والبرد القوي، كما أن الليمون يحتوي على مادة تعمل على جعل الأوعية الدموية أكثر قوة وصلابة وهذه المادة تسمى النياسين، وهي تحمي من الإصابة بمرض البلاجرا.

كما يساعد الليمون مع الماء الساخن عند تناوله علىمعدة فارغة صباحاً على التخلص من السموم الموجودة في الجسم، خاصّة تلك الموجودة في الجهاز الهضمي والكبد، كما يقلّل من حصول الاستفراغ عند الأشخاص الذين يعانون من القيء المستمر، كما تُعالج الغرغرة بالليمون المخفّف بالماء التهاب الحلق واللوزتين، كما ينشط الليمون عمل الكليتين وعمل الكبد، كما يدخل الليمون في صناعة الدواء، ويعتبر من أهم الوسائل للتخلص من الديدان في الجهاز الهضمي، كما أن قشرته تتميز برائحة زكية وتدخل في صناعة العطور. فوائد النعناع أشارت الدراسات الحديثة إلى أن نبات النعنع يعالج العديد من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، ولعلّ من أهم هذه الأمراض هو مرض القرحة كما أنها تعالج القولون، كما أنّه يساعد في تخفيف الأمراض والألم الناجم عنها بالإضافة إلى أنه يساهم في التخلص من الحمى، كما يعتبر النعنع مادة غذائية مهدئة وطاردة للغازات الموجودة في المعدة، بالإضافة إلى قدرته على معالجة أمراض الجهاز التنفسي مثل: الزكام والصداع، والتهاب المجرى التنفسي، كما أنه يعتبر من المواد التي تفتح الشهية عند تناول الطعام، كما أن الأطباء والمختصون ينصحون بتناول منقوع النعنع للأطفال لأنه يعمل بمثابة مسكن للألم خاصة آلام الرأس والأعصاب.

طريقة التحضير الليمون والنعنع المكوّنات: حزمة كبيرة من نبات نعناع. أربع حبات من الليمون. أربعة كؤوس من الماء. نصف كأس من السكر. طريقة التحضير: تؤخذ أوراق النعنع الأخضر وتوضع جانباً، ويقطّع الليمون إلى شرائح دائرية الشكل بعد تقشيره والتخلص من البذور الموجودة فيه، ثم توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، وتخلط جميعها بشكل جيد، ثم يتم تقديمه بارداً بعد أن يصفى جيداً.