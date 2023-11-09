شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية تقدم 7 نصائح لمرضى السكر لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جمعية القلب الأمريكية AHA فى موقعها، إن مرض السكري، يؤثر على قلبك وكليتيك وهم مثلث المخاطر، تكون مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة (CKD) مرتفعة أيضًا، ويرتبط مرض السكري بكلا الأمرين، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن أدوية مرض السكري يمكن أن تحسن أيضًا نتائج صحة القلب والكلى.

وأضاف موقع جمعية القلب الأمريكية، تعد الكليتان بمثابة مرشحات قوية تزيل السموم من الدم، والتي تنتقل عبر الجسم عبر الأوعية الدموية - وهي شبكة معقدة من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية - والتي تعد جزءًا من نظام القلب والأوعية الدموية، يمكن لمرض السكري من النوع 2 أن يضع الكثير من الضغط على القلب والكليتين، للبقاء بصحة جيدة، من المهم بالنسبة لك ولطبيبك مراقبة مخاطر حدوث مشاكل في كل من القلب والكليتين والعناية بالمشاكل التي قد تكون لديك.

وأشار الموقع إلى أنه مع خطة الرعاية الصحيحة، يمكنك التحكم في مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وأمراض الكلى في وقت واحد، ما هو مفيد لقلبك مفيد أيضًا لكليتيك، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن بعض أدوية مرض السكري يمكن أن تحسن أيضًا نتائج صحة القلب والكلى.

ما هي مخاطر الإصابة بأمراض الكلى؟

عند إدارة مرض السكري، يمكنك أيضًا إدارة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى، تذكر أن مرض السكري ومخاطر القلب والأوعية الدموية والكلى كلها مرتبطة ببعضها البعض، حيث إن ما يقرب من ثلث مرضى السكري قد يعانون من أمراض الكلى، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى إتلاف الأوعية الدموية في الكليتين، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض الكلى المزمن، ومع مرور الوقت، الفشل الكلوي، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تفاقم تلف الكلى وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقالت جمعية القلب الأمريكية، إنه إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن الطبيعي أن تشعر بالإرهاق في بعض الأحيان، قم بإجراء تغييرات صحية اليوم يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على جسمك ومستقبلك.

جرب واحدة أو أكثر من هذه النصائح للبدء:

1.في موعدك التالي، اسأل طبيبك إذا كان مرض السكري يؤثر على وظائف الكلى.

2. حافظ على نسبة الجلوكوز في الدم (سكر الدم) والكوليسترول وضغط الدم للوصول إلى النطاقات المستهدفة.

3. يجب أن تتبع خطة غذائية صحية ومتوازنة.

4.تحرك أكثر..

مع ممارسة الرياضة اليومية، حقق هدف 150 دقيقة من الأنشطة في الأسبوع، يمكن تقسيمه على مدار الأسبوع وطوال يومك، وأي حركة لها أهمية.

5.تناول الأدوية الخاصة بك على النحو الموصوف، تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك آثار جانبية تؤثر عليك.

6.أبقِ فريق الرعاية الصحية بأكمله على اطلاع بخطة العلاج الخاصة بك (بما في ذلك طبيب القلب وطبيب الغدد الصماء).

7.كن إيجابيًا وكن عضوًا نشطًا في فريق الرعاية الصحية الخاص بك.