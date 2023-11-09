شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل عملية.. نصائح وضوابط قبل وبعد العمليات الجراحية تحميك من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخضوع لعملية جراحية أيا كان نوعها، حدث ليس ببسيط فى حياة كل مريض، فالتوتر والقلق أمر وارد جدا مادام الأمر يتعلق بغرفة عمليات وجراحة.والتحضير للعملية الجراحية أمر فى غاية الأهمية، فعليك كمريض مقدم على إجراء جراحة - حتى وإن كانت بسيطة- أن تهتم باتباع تعليمات طبيبك بجدية شديدة، واى تعاون منك قد يعرضك لمضاعفات، هذا ما قاله الدكتور علاء الدين حسين أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للاورام طب القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" مشيرا لأهمية اتباع هذه التعليمات الهامة.

وأوضح الدكتور علاء الدين أن المريض عليه أن يتبع بعض القواعد قبل الخضوع للجراحة، وهذا الالتزام يعجل بسرعة استشفائه من العملية الجراحية ويحميه من المضاعفات الخطيرة بعدها، كالنزيف أو صعوبة التئام الجروح، أو اضطرابات بمعدلات السكر والضغط وغيرها .



ومن أبرز تلك النصائح التى يقدمها أستاذ الأورام : ومن أبرز تلك النصائح التى يقدمها أستاذ الأورام :

-اهتم قبل الجراحة بفترة بتناول الطعام الصحى الخالى من الدهون وتخلى عن الطعام السريع مطلقا.

-اهتم بترطيب جسمك بشرب المياه.

-اهتم بالمحافظة على حالتك النفسية، فلا داع للقلق أو التوتر.

-اهتم بضبط معدل السكر فى الدم بنمط حياتى صحى قبل العملية.

-اتبع ما يقوله طبيبك من مواعيد أدوية الضغط والسكر ومتى يتم إيقافها قبل العملية.

-اذا كنت تتعاطى أدوية سيولة التزم بالميعاد الذي حدده طبيبك لايقافها.

-اهتم بضبط معدل ضغط الدم لديك وتناول دواءه الموصوف لك فى ميعاده حتى لا تعانى بعد الجراحة من ارتفاعه الشديد.

-امتنع تماما عن التدخين إذا كنت مدخنا.

-اخبرطبيبك بأى دواء تتناوله حتى وإن كان فيتامين.

-تناول وجباتك بانتظام حتى لا تعانى الضعف والهزال وتصبح بعد الجراحة عرضة للنزيف.