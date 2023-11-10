شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية تساعد فى علاج جفاف البشرة خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى كثير من الأشخاص مع اقتراب موسم الشتاء من مشكلات جلدية، والتى من أبرزها شيوعا جفاف البشرة باستمرار خاصة عند النساء. وفى التقرير التالى نتعرف على مجموعة من العناصر الغذائية التى تساهم فى التخلص من جفاف الجلد والتى من بينها استخدام الكركم، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes..

النظام الغذائى يلعب دورا أساسيا فى الحفاظ على الصحة العامة بشكل عام وبصفة خاصة يحافظ على ترطيب الجسم ومنع حدوث الجفاف له، لذا ينصح دائما بتناول الخضراوات الطازجة والمياه بكثرة حتى لا تصاب بجفاف بالبشرة .

عناصر غذائية تقاوم مشكلات البشرة الجافة:

الصبار:

يمكن للجيل المستخرج من داخل ورقة الصبار أن يعالج الحكة والجفاف والاحمرار والتورم. إنه مهدئ بطبيعته ويمكنه مكافحة مشاكل الجلد الجاف.

زيت زهرة الربيع المسائية:

تحتوي على أحماض دهنية مثل حمض جاما لينولينيك. زيت زهرة الربيع المسائية هو معزز للون البشرة ويمكن أن يساعد في مكافحة مشاكل الجفاف

الكركم:

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف حكة الجلد وجفافه.

بذور الكتان:

يساعد إدراج مسحوق بذور الكتان في النظام الغذائي اليومي في مكافحة مشاكل حب الشباب والأكزيما والجفاف.

فيتامين هـ:

فيتامين هـ هو علاج معروف للبشرة الجافة. جرعة يومية قدرها 400 وحدة دولية لمدة شهر يمكن أن تصنع العجائب.