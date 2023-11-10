شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل نظام غذائي خالٍ من السكر.. الخضراوات أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر خبراء الصحة من الإفراط في تناول السكر، لأنه يتسبب في ارتفاع حالات مقاومة الأنسولين، ودهون المعدة، وتخزين الدهون في الأنسجة، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن من الدهون والكوليسترول في الشرايين.

ومع ذلك، أحد الجوانب الإيجابية هو أن هذا الاتجاه جعل الناس يدركون مخاطر الإفراط في تناول السكر، وهذا هو السبب في أن النظام الغذائي الخالي من السكر يكتسب شعبية ببطء بسبب فوائده الصحية المحتملة.

ما هو النظام الغذائي الخالي من السكر؟

وفقا لموقع " healthsite"، فإن النظام الغذائي الخالي من السكر هو نظام غذائي يحد من استهلاك السكريات المضافة، ويشمل ذلك السكريات من المصادر الطبيعية والاصطناعية، مثل العسل وشراب الصبار وشراب الذرة عالي الفركتوز، ينصب التركيز الأساسي لهذا النظام الغذائي على التخلص من السعرات الحرارية الفارغة والمعالجة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

إذا كنت تفكر في اتباع نظام غذائي خالي من السكر، فإليك ما يمكنك تناوله:

الفواكه الكاملة: على الرغم من أنها تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن الفواكه الكاملة توفر أيضًا الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الخضراوات: معظم الخضروات منخفضة السكر بشكل طبيعي وتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية.

البروتينات الخالية من الدهون: اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والتوفو. هذه يمكن أن تساعدك على استقرار مستويات السكر في الدم.

الحبوب الكاملة: يمكن أن تكون الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني ومعكرونة القمح الكامل جزءًا من نظام غذائي خالٍ من السكر، لأنها تطلق الطاقة بشكل أكثر ثباتًا من الحبوب المكررة.

المكسرات والبذور: توفر الدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي.

منتجات الألبان (باعتدال): اختر منتجات الألبان غير المحلاة أو العادية، مثل الزبادي والحليب. كن حذرًا من الأصناف المنكهة لأنها قد تحتوي على سكريات مضافة.

الأطعمة التي يجب تجنبها في النظام الغذائي الخالي من السكر

السكريات المضافة: ابتعد عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل المشروبات الغازية والحلويات والمعجنات والحبوب السكرية.

الأطعمة المصنعة: تحتوي العديد من الأطعمة المعلبة على سكريات مخفية. تحقق من الملصقات بحثًا عن مصطلحات مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز.

الصلصات والتوابل السكرية: غالبًا ما تحتوي الكاتشب وصلصة الشواء وصلصات السلطة على سكريات مضافة. اختر الخيارات محلية الصنع أو الخالية من السكر.

المشروبات المحلاة: تعتبر المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والعديد من مشروبات الطاقة بمثابة قنابل سكرية. التزم بالماء أو شاي الأعشاب أو البدائل غير المحلاة بدلاً من ذلك.

المُحليات الصناعية (اختياري): يختار بعض الأشخاص تجنب المُحليات الصناعية أيضًا، حيث قد يكون لديهم مخاوف صحية خاصة بهم.