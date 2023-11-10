شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من هذه الأعراض المبكرة إذا ظهرت عليك فهي مؤشر على الإصابة بمرض السرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احذر من هذه الأعراض المبكرة إذا ظهرت عليك فهي مؤشر على الإصابة بمرض السرطان