شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحافظ على صحة قلبك في الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تؤثر درجات الحرارة الباردة على صحة عظامك وبشرتك فقط، بل تجلب أيضًا الكثير من المضاعفات الصحية، ومنها مشاكل في القلب. نعم، حيث يمكن أن يكون لفصل الشتاء بعض الآثار الخطيرة على صحة القلب، ولهذا السبب من المهم الحفاظ على صحة القلب من خلال النظام الغذائي الصحيح.

وفقا لموقع healthsite يمكن أن تكون أشهر الشتاء صعبة على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن للطقس البارد أن يعرضك لضيق الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لحماية قلبك، وأحد أفضل الطرق هو تناول نظام غذائي صحي .



احمي قلبك من برد الشتاء مع هذه الأطعمة السبعة الغنية بالمغذيا ​تناول الدهون الصحية الصديقة للقلباختر الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون، هذه الدهون يمكن أن تخفض نسبة الكولسترول السيئ وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. الأطعمة المليئة بالأليافتناول الأشياء التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان والفاصوليا والفواكه والخضراوات، يمكنها خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وهو أمر رائع لقلبك. البروتين الخالي من الدهوناختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والفاصوليا بدلا من اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة. وهذا يساعد على تقليل الدهون المشبعة التي يمكن أن تسد الشرايين. قبل الملحالكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أمر سيئ لقلبك، لذا، حاول استخدام كمية أقل من الملح عند الطهي وتجنب الأطعمة المصنعة المحملة بالملح. الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدةالأطعمة التي تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، مثل التوت والخضر الورقية والقليل من الشوكولاتة الداكنة (باعتدال)، يمكن أن تحمي قلبك من المواد الضارة والالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب. التحكم فى كمية السكر يرتبط تناول الكثير من السكر بزيادة الوزن ومرض السكري ومشاكل في القلب، لذا، قلل من تناول المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة. اشرب ماءالبقاء رطبًا أمر جيد لجسمك بأكمله، بما في ذلك قلبك. الماء هو الخيار الأفضل، ومن المهم الحد من المشروبات السكرية.