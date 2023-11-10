شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك بيبى جديد.. تطعيمات مش إجبارية لكنها تحميه من مخاطر صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الأم الجديدة لأول طفل من عدم وجود خبرة كافية تجاه ما يجب أن تقوم به لطفلها إذا عانى من أى أمراض، أو ليس لديها معلومات كافية تجاه التطعيمات التى من المفترض أن يحصل عليها.

ومن جانبه أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال جامعة بنها، إن التطعيمات الأساسية الضرورية التى من المفترض أن يحصل عليها الطفل تؤخد فى الوحدة الصحية وتكون بصورة دورية كل شهرين، وهى عبارة عن تطعيمات أساسية فى أول عام ونصف فى حياة الطفل لتشكل له خط دفاع ضد أمراض أهمها شلل الاطفال والسعال الديكى والالتهاب الكبدى والدرن.

واضاف استشارى طب الأطفال، أنه على الجانب الآخر توجد تطعيمات إضافية ضد أمراض أخرى تشكل خطورة على حديثى الولادة والتى توجد لها تطعيمات إضافية تتواجد فى مراكز اللقاحات من أبرزها تطعيم الروتا وهو فيروس يسبب التهابات شديدة فى المعدة ويسبب نزلات معوية فيروسية، وهو تطعيم فعال بنسبة كبيرة جدا وفى بعض الأطفال قد يسبب اعراضا خفيفة جدا.

وهناك أيضا تطعيم المكورات الرئوية وهو التهاب بكتيرى يسبب أمراض خطيرة منها الالتهاب السحائي والالتهاب الرئوى وقد يصل لتسمم الدم، يعمل التطعيم على حماية طفلك من البكتيريا المسببة للأمراض بنسبة كبيرة أيضا، أيضا هناك تطعيم الانفلونزا الموسمية ويعتبر ضرورى للأطفال الذين لديهم حساسية صدر ويكون افضل توقيت له شهر أكتوبر ليعطى الجسم وقت بعدها للتفاعل والحماية من نزلات البرد.

واضاف أن هناك أيضا التهاب الكبدى أ والجدير المائى والتطعيم ضد الالتهاب السحائي، ولكن يجب الإنتباه على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل بدء اى تطعيم تضافر للطفل مع الأخذ فى الاعتبار التاريخ المرضى له.