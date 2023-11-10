المشروبات والأطعمة المفيدة لمرضى المرارة

بيروت - نادين محمد - مرضى المرارة بإمكانهم التعايش مع المرض ولكن هذا يتطلب روتين حياة مختلف، لاسيما في ما يخص التغذية من مشروبات أو أطعمة حتى لا تتفاقم الحالة وتضطرين إلى إجراء جراحة.

أفضل الأطعمة أو المشروبات التي يمكن تناولها مع حصوات المرارة هي تلك قليلة الدهون والسكر. النظام الغذائي الصحي بشكل عام يحمي المرارة .

مشاكل المرارة الشائعة

المرارة هي عضو صغير يقع تحت الكبد، يقوم بتخزين الصفراء، وهو سائل يصنعه الكبد لهضم الدهون، عندما يحتاج جسمكِ إلى استخدام الصفراء، يتم إرسالها عبر القناة الصفراوية التي تصل إلى الأمعاء الدقيقة.

هناك بعض المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب المرارة وتسبب الألم والانزعاج، قد تصاب المرارة بالعدوى، أو تكوّن الحصوات، أو قد تضعف المرارة ولا تقوم بدورها الطبيعي.

إصابة المرارة بأي مرض يسبب زيادة الوزن، و المشكلة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمشاكل المرارة بمقدار الضعف مقارنة بالذكور.

إذا كنت تعانين من مشاكل في المرارة، فقد تشعرين بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن. ثم ينتشر الألم إلى الجزء العلوي من ظهركِ. قد تسبب أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والغثيان والإسهال.

حصوات المرارة قد تختفي من تلقاء نفسها، لكن يجب مراجعة طبيبكِ إذا استمرت أي من هذه الأعراض.

مشروبات وأطعمة مفيدة للمرارة



لا يوجد نظام غذائي لعلاج المرارة لكن هناك بعض المشروبات والأطعمة المفيدة و التي تحد من المرض لكن لا يمكن القول أنها ترتقي لمفهوم العلاج.

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عصير تفاح

عصير التفاح يحد من مشكلات المرارة- المصدر freepik

عصير التفاح لطيف ومفيد للجسم بشكل عام ويحد من الالتهابات الداخلية ومنها التهابات المرارة. حمض الماليك الموجود في عصير التفاح يساعد على علاج حصوات المرارة، كما أن إضافة الخل يقلل من كمية الكوليسترول الموجودة في الصفراء. يعمل هذان المكونان على إذابة الحصوات ببطء ويمنعانها من التكون لاحقًا. قومي بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من عصير التفاح واشربي العصير كل صباح.

عصير أملاح إبسوم

أملاح إبسوم تساعد منع حصوات المرارة من التحرك بسهولة عبر القناة الصفراوية. صبي ملعقة صغيرة من أملاح إبسوم في ماء بدرجة حرارة الغرفة واشربيه كل مساء لمدة أسبوع.

يمكنك أيضًا شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من أملاح إبسوم على مدار بضع ساعات.



عصير ليمون

اشربي عصير 4 حبات ليمون طازجة كل يوم على معدة فارغة. كرري هذا العلاج لمدة أسبوع لأنه يساعد على إزالة حصوات المرارة دون ألم.



عصير الكمثري

عصير الكمثرى يحد من مشكلات المرارة- المصدر freepik

البكتين الموجود في عصير الكمثري يذيب حصوات المرارة مع تكرار تناول عصير الكمثري طبيعي. جهزي عصير الكمثري الطبيعي مع إضافة ملعقة من العسل ونصف كوب من الماء الساخن واشربيه.

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شاي النعناع

النعناع يساعد على تحفيز تدفق الصفراء، بفضل مركب موجود في النعناع. وهذا يساعد في إذابة حصوات المرارة. لتحضير كوب من عصير النعناع الطازج، انقعي أوراق النعناع الطازجة والمجففة في وعاء من الماء الساخن لتحضير الشاي. اشربي هذا الشاي عدة مرات في اليوم.

الأطعمة قليلة الدهون

الأطعمة الدسمة والمقليات تفاقم مشكلات المرارة- المصدر freepik

تحتوي العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أيضًا على الكوليسترول، لذلك توقفي عن تناول الأطعمة مثل البطاطس المقلية أو رقائق البطاطس المقلية بالزيت وتناولي الأطعمة الخالية من الدهون.

الحبوب الكاملة

تناولي الحبوب الكاملة بدلًا من الكربوهيدرات المعالجة مثل الخبز الأبيض. يعد خبز الحبوب الكاملة والأرز الكامل خيارًا جيدًا. تتميز هذه الأطعمة بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والمغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن.

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المصادر:

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