شكرا لقرائتكم خبر عن لو قربتي تولدي.. اعرفى إزاى تجهزى شنطة الولادة وإيه مواصفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة منى على استشارى النسا والتوليد بمستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية، مجموعة نصائح للأم الحامل خلال شهرها التاسع من فترة الحمل، وقت تجهيزها حقيبة الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بجانب شنطة الطفل التى تحتوى على ملابسه الخاصة وغيرها.

وأوضحت استشارى النسا فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، أن حجم الشنطة يكون متوسطا، وتتميز تلك الحقيبة بكثرة الجيوب كى تستطيع الام أن تستغل كل جيب منها بوضع حاجة من مستلزماتها الشخصية.

ونصحت الدكتورة منى، السيدات الحوامل أن يرتدين ملابس فضفاضة أثناء ذهابهن الى المستشفى للولادة سواء كان فستانا أو عباءة، ولو كان بنطلون حمل من الضرورى أن يكون واسعا من عند الوسط، حتى لا تضغط الملابس الضيقة على البطن وتسبب تعبا بعد الولادة، ويجب أن تكون الملابس الداخلية والخارجية قطنية تجنبا لحدوث تحسس في الجلد، وأيضا لأن فترة بعد الولادة يزيد التعرق والإفرازات المهبيلة، إلى جانب نزول الدم من الرحم لتنظيفه، كل هذه الأمور يجب أخذها بعين الإعتبار، ولذا يفضل أن تكون الملابس الداخلية ذات اللون الغامق حتى اذ حدث أى تسريب من الدم لا يظهر على الأم بعد الولادة.

وتطرقت الطبيبة إلى أن شنطة السيدة الحامل يجب أن يكون بداخلها عباءة واسعة أو إسدال، والأهم أن يكون بسوستة أمامية أو زراير بغرض سهولة الاستعمال عند الحاجة لإرضاع الطفل.

وأكدت استشاري النساء والتوليد ضرورة وجود الأدوات الشخصية الخاصة بالأم لاستخدامها بعد الولادة، لافتة إلى ضروة وجود كريم ترطيب حلمة الثدي، لأنها تتعرض لتشقق بعد الولادة، ويجب ترطيبها حتي يستطيع الطفل الرضاعة، وتجنب الأم للإصابة والتعرض لتشققات الحلمة التي قد تصل في الكثير من الأحيان إلى الخراج الذي يعرضها لبعض المضاعفات الصحية وأبرزها ارتفاع درجات حرارة الجسم، وعدم قدرتها علي احتمال ألم الرضاعة.

أما بالنسبة لشنطة البيبى فأوضحت أنها يجب أن تحتوى بداخلها على طقمين من الملابس لحظة الولادة طقم عند الخروج من المستشفى وطقم أخر، وملابس الطفل أيضا يجب أن تكون قطنية للحفاظ على بشرته، فجميع الأطفال يكون لديهم بشرة حساسة جدا ويجب توخي الحذر من ارتداء الطفل للأقمشة الصناعة التي قد تعرضك لمشاكل جلدية أبرزها التحسس، وظهور حبوب.