مش بس بيحسن الهضم.. أهم الفوائد الصحية لتناول اللبن الرايب

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثيرون تناول اللبن الرايب بعد الوجبات، لما يوفره من فوائد صحية، أهمها تحسين مستوى عملية الهضم وإنقاص الوزن، وهو ما يوضحه موقع timesofindia. فوائد صحية لتناول اللبن الرايب :

يساهم في إنقاص الوزن:اللبن الرايب يقلل من إنتاج هرمونات الكورتيزول أو الستيرويد، مما يترتب عليه الحد من خطر الإصابة بالسمنة، كما أنه يساعد فى عملية إنقاص الوزن. يعزز المناعة: تعتبر زيادة المناعة من أهم مميزات اللبن الرايب، تساعد الكائنات الحية النشطة في المعركة ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. ينظم ارتفاع ضغط الدم:يحتوى اللبن الرايب على عنصر المغنيسيوم يجعله وسيلة ممتازة لخفض ضغط الدم المرتفع. يحسن عملية الهضم: اللبن الرايب هو منتج حليب غني بالبروبيوتيك وهو مفيد للأمعاء. علاوة على ذلك، فهو يهدئ المعدة المتهيجة أو الملتهبة، ويمكن أن يسهل تناول اللبن الرايب عملية الهضم عن طريق توفير البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تدعم صحة الأمعاء، كما يمكن أن يقلل من الحموضة ويساعد في تبريد الجسم خاصة في شهر الصيف .