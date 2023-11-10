شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشاي الأسود والأخضر.. من تقوية العظام لحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروب الشاى بأنواعه سواء الأخضر أو الأسود أو الأحمر من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في مختلف بلدان العالم، فأنواع الشاي المختلفة لديها مذاق مميز، وأيضا فوائد عديدة على صحتك، فالشاى الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة، ومادة الكاتيكين التي تكافح الإصابة بالسرطان، بينما الشاي الأسود يعزز صحة القلب والأمعاء وكثافة العظام، وسنتعرف خلال هذا التقرير على تلك الفوائد، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia. - فوائد تناول الشاى الأخضر :وأشار الأطباء فى هذا التقرير إلى أن فوائد الشاى الأخضر شملت احتوائه على مادة الكاتيكين التى تحارب الجذور الحرة التي تقلل من فرص الإصابة بالسرطان، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في حرق الدهون، وبالتالى يساهم في فقدان الوزن وعدم تعرض الشخص الى خطر الإصابة بالسمنة، بالإضافة الى أنه يحسن الوظيفة الإدراكية.

كما يحتوي الشاي الأخضر أيضا على الكافيين، وإن كان بكميات أقل من الشاي الأسود أو القهوة، وأيضا يعزز اليقظة ويحسن المزاج العام. - فوائد تناول الشاى الأسود: وتضمنت فوائد تناول الشاى الأسود بأنه غنى بمضادات الأكسدة الموجوده به مثل الثيفلافين والكاتيكين، والتى تساعد فى تحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية. كما يحتوي الشاي الأسود أيضا على مركبات تعرف باسم البوليفينول، والتي قد تعمل بمثابة البريبايوتكس، مما يدعم نمو ونشاط بكتيريا الأمعاء المفيدة، ويرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بجوانب مختلفة من الصحة، من الهضم إلى المناعة.

كما أن الشاي الأسود مادة الكافيين بصورة أكثر من الشاى الأخضر، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن تعزيز معتدل للطاقة.

كما أن تناول الشاى الأسود قد يساهم في تحسين كثافة العظام، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، خاصة وأن مركبات الفلافونويد المواد الكيميائية النباتية الموجودة به، تعزز صحة العظام.