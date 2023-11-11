شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الملح كمنظف للأسنان يعرضك لتآكل طبقة المينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض البعض لمشكلات الفم والأسنان نتيجة سوء النظافة والإهمال وغيرها من الأسباب، وهى الأمور التى يجب تجنبها للحفاظ على صحة الأسنان، حيث يجب تنظيفها بمواد طبيعية من أجل الوقاية، وفى هذا الإطار تنتشر بعض المعتقدات عن أن استعمال الملح لتظيف الأسنان من الوسائل الجيدة، ووفقا لما نشره موقع onlymyhealth، نتعرف على مدى صحة هذه الوسيلة فى تنظيف الأسنان.

يتغير لون الأسنان المائل دائما إلى الأصفر لدى بعض الأفراد نتيجة الإهمال فى نظافتها أحيانا، وأحيانا أخرى نتيجة التدخين، وذلك يسبب مصدر قلق لديهم فيلجأون الى استخدام بعض الطرق والعلاجات الطبيعية المنزلية فى تبييض أسنانهم منها استخدام الملح وزيت الخردل، دون معرفتهم عن مضاعفات نتيجة هذا الاستعمال .





أضرار استخدام الملح وزيت الخردل فى نظافة الأسنان: أوضحت الدكتورة نافاتا، استشاري أول جراحة الوجه والفكين، بمستشفيات كير، مدينة هايتك، أن الملح معروف أنه مادة صلبة وزيت الخردل يحتوى المضادات للبكتيريا والالتهابات، والتي يقال إنها تزيل بقع الأسنان، وتقلل من تراكم البلاك على الأسنان، وتمنع التهاب اللثة والنزيف ويستخدمونه الأشخاص منذ سنوات، دون علمهم بالأضرار التى تلحق بهم .

أكدت الدكتورة ناقاتا بأن الملح لا يمكن أن يساعد بشكل فعال في إزالة البقع، بل يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بمينا الأسنان، مضيفة أن الإفراط في استخدام هذا المزيج قد يؤدى إلى تآكل المينا وحساسية الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت الطبيبة من ردود الفعل التحسسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من زيت الخردل.