شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب سمنة الذراعين مع التقدم فى العمر.. تخلصى منها بـ 10 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الدهون فى الذراعين، أو فى المنطقة العلوية بالجسم، مشكلة تقابل الكثير من الأشخاص، وبخاصة السيدات، فهن الأكثر عرضة لتلك السمنة الموضعية المزعجة، التى تعطى مظهرا سمينا ممتلئا.

وفقا لتقرير نشر فى موقع femine فإن سمنة الأذرع عند السيدات أمر وارد جدا خاصة كلما تقدمنا فى العمر، وذلك لأن معدل قدرة الجسم على التمثيل الغذائي السليم أو "الايض" ويصبح تدريجيا التخلص من الدهون فى تلك المنطقة صعب.

وتابع التقرير أن هرمون التستوستيرون يرتبط بشكل ما بالسمنة فى الذراعين، وكلما قل كلما زاد حجم الذراعين، وهو ما تعانيه السيدات كلما تقدمنا فى العمر، وتابع التقرير مبرزا مجموعة من أهم النصائح والتعليمات التى تساعد بشكل كبير على التخلص من دهون الذراعين وكذا التخلص من الترهل المحتمل بها مع تقدم العمر:

-اهتمى بتناول الطعام الصحى واتباع نظام غذائي مناسب.

-اهتمى بتقليل السكريات وامتنع عن تناول السكر لكى تتجنب سمنة الذراعين بشكل كامل وفعال.

-تجنبى تناول العصائر الجاهزة والاكلات المصنعة أو الجاهزة ايضا.

-اهتمى بتناول الكثير من الأطعمة التى تحتوى على الألياف المشبعة المفيدة التى تساعد على سد الجوع وتمد الشخص بسعراته الحرارية المطلوبة.

-النوم لساعات كافية.

-ممارسة تمرينات خاصة بهذا النوع من السمنة الموضعية.

-تناول البروتين البانى للعضلات ومقويها، واهتم باختيار بروتين مفيد سواء نباتى أو حيوانى للشعور بالمزيد من الشبع والامداد بالطاقة.

-ترطيب الجسم بشرب المياه أمر فى غاية الأهمية.

-اهتمى بتقليل نسب السعرات الحرارية فى طعامك واختر الأطعمة الأقل دوما فى السعرات.

-اهتمى بتناول وجباتك فى مواعيدها ، وبخاصة وجبة الإفطار مبكرا، للانتفاع بفوائدها الخاصة بالشعور بعدم الرغبة فى تناول الطعام، فيشعر معها الشخص بالشبع.