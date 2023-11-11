بيروت - نادين محمد -

تبحث الفتيات اللواتي يعانين من النحافة الزائدة عن خلطات للتسمين سريعة المفعول. وما لا يعرفنه هو ان بعض هذه الوصفات ليس سهل التحضير في المنزل فقط، بل انه يتمتع بمذاق لذيذ ايضاً. وهي تحتوي ايضاً على الكثير من المغذيات مثل الفيتامينات والمعادن التي يحتاج اليها الجسم لكي يؤدي وظائفه الحيوية ويتمتع بالطاقة خلال النهار.

خلطات منزلية لزيادة الوزن



للفتيات النحيفات جداً نقدم بعض خلطات للتسمين سريعة المفعول. وهذا يعني انها تساعد على الحصول على النتيجة المطلوبة في اسبوع واحد كحد اقصى.

خلطة الخميرة والسكر



المقادير

ملعقة صغيرة من الخميرة

كوب من ماء الشرب

ملعقة صغيرة من السكر

الطريقة

1 يتم مزج المكونات حتى الحصول على مشروب متجانس تماماً.

2 من اجل الاستفادة منه ينصح بتناوله 3 مرات يومياً.

وصفة الخميرة والحليب



المقادير

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة

كوب من الحليب السائل الدافئ

الطريقة

1 يمزج المكونان جيداً حتى تذوب الخميرة في الحليب تماماً.

2 يتم بعد هذا تناول المشروب مرة يومياً.

خلطة شاي الحلبة



عند الحديث عن خلطات للتسمين سريعة المفعول، لا بد من ذكر الحلبة حيث يمكن استخدامها لتحضير وصفة سهلة.

المقادير

ملعقتا طعام من بذور الحلبة

كوب من الحليب السائل كامل الدسم

ملعقة صغيرة من العسل الابيض

الطريقة

1 تمزج بذور الحلبة مع الحليب جيداً.

2 يوضع الخليط على النار حتى يغلي.

3 ينزع عن النار ويضاف اليه العسل ويتم تناوله في الصباح قبل الفطور وفي المساء قبل النوم. ومن الممكن تحقيق النتيجة المطلوبة في ايام قليلة.

وصفة الموز والتمر



المقادير

ثمرة موز

3 ملاعق وسط من الحليب المجفف

3 حبات تمر

ملعقة صغيرة عسل

بضع حبات زبيب

كوب كبير من الحليب السائل

الطريقة

1 يتم خفق المكونات في الخلاط حتى الحصول على مزيج متجانس.

2 يوضع المخفوق في الثلاجة حتى يصبح بارداً. ينصح بتناول كوبين منه يومياً، الاول قبل الفطور والثاني قبل وجبة العشاء.

خلطة البطاطا المهروسة لزيادة الوزن



المقادير

حبتا بطاطا متوسطتا الحجم

القليل من الكريمة الدسمة

بهارات حسب الذوق



الطريقة

1 يتم سلق البطاطا الى ان تصبح طرية.

2 تقشر حبات البطاطا بعد السلق وتهرس جيداً حتى تتحول الى بوريه ناعمة.

3 تضاف البهارات ويتم تناول الطبق في الفترات الفاصلة بين الفطور والغداء ثم بين الغداء والعشاء.



شوربة الشوفان للتسمين



المقادير

كمية كافية من بذور الشوفان

كريمة للطهو

مكعبان من الزبدة

خضار مشكلة

الطريقة

1 يتم سلق الخضار من دون اضافة الملح او اي نكهات اخرى.

2 يضاف اليها قبل نزعها عن النار وفي مرحلة نضجها الاخيرة الشوفان والكريمة.

3 تحرك المكونات جيداً. وبعد نضج الخضار تماماً تنزع الشوربة عن النار ويتم تناول كوب منها خلال كل الوجبات الاساسية. من الصباح الى المساء.

خلطة الحليب والتمر



المقادير

كوب من الحليب كامل الدسم

4 حبات تمر كبيرة منزوعة البذور

الطريقة

1 تطحن حبات التمر وتخلط مع الحليب بواسطة الخلاط الى ان يتم الحصول على مخفوق متجانس.

2 من اجل الاستفادة من المزيج ينصح بتناول كوب منه في الصباح قبل حلول موعد الفطور وآخر في المساء قبل الخلود الى النوم. وهو يعتبر من ابرز خلطات للتسمين سريعة المفعول واكثرها سهولة.

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