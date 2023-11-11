شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقليل حدة انتشار الأمراض على أطفال غزة.. استشارى يقدم نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تامر محروس، استشارى طب الأطفال بمستشفى المحلة العام، إن أطفال غزة يعانون من مشاكل صحية عديدة "نفسية، وعضوية"، بسبب ويلات الحرب وتدمير البيوت والقصف المستمر على غزة.

وأوضح أن كل الأطفال في غزة بداخلهم خوف ورعب أدى لمشاكل نفسية واضطرابات عديدة تجعلهم غير قادرين على مواجهة الحياة، فضلا عن ذلك بسبب تلوث المياه والهواء والتعرض لرائحة الدخان والبارود وغيرها من العوادم يعانون من مشاكل صحية عديدة.

وأضاف استشاري الأطفال، أنه "بسبب تلوث المياه قد يتعرض الأطفال لنزلات معوية متكررة وانتشار الفيروسات التي قد تهدد حياتهم بالخطر في المستقبل وخصوصا إذا لما يتم علاجها فورا، فضلا عن ذلك يتعرض الأطفال لأزمات الربو والتهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس وخصوصا مع دخول فصل الشتاء الذي تنتشر فيه الأمراض ".

وتابع محروس، أنه بسبب سوء التغذية قد يتعرض الأطفال للأنيميا والجفاف وغيرها من الأمراض، لذلك يقوم أطباء مصر حاليا بعمل ورش عمل ووضع خطة لإنقاذ أطفال الغزة من الأمراض والأوبئة وتحسين حالتهم النفسية عن طريق الجلسات الأون لاين ، وحتى يتم ذلك من الممكن أن نحد من خطورة انتشار الامراض من خلال بعض الخطوات الذى ينصح باتباعها أهالى غزة في الفترة الحالية وهى:

-في حالة شرب المياه من الصنبور ينصح بغليها أولا قبل تناولها وذلك لطرد الفيروسات والبكتيريا.

-بعد وصول الشاحنات التي تتوفر فيها الأطعمة ينصح الأهالى بالتركيز على إعطاء أطفالهم الخضروات والفواكه وخصوصا التي تحتوى على فيتامين سى لأنه يعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وحمايته من الأمراض المعدية.

-قبل تناول الخضراوات او الفواكه ينصح بغسلها جيدا بالمياه والليمون او المياه بالملح لضمان تعقيمها وخلوها من الفيروسات .

-الاهتمام بالسوائل قدر المستطاع وتناول الأدوية المطهرة للمعدة في حالة تواجدها.