استشاري في أمراض القلب: استمرار التدخين وعدم ممارسة الرياضة من أشهر أسباب تكرار الجلطات في نفس الشخص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف الدكتور “خالد النمر” استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أسباب تكرار الجلطات في نفس الشخص أكثر من مرة.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، أن من أسباب تكرار الجلطات في نفس الشخص استمرار التدخين وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافي.

وذكر أن عدم الالتزام بالأسبرين بالإضافة إلى إهمال التحكم بالكلسترول من أسباب تكرار الجلطات في نفس الشخص أكثر من مرة.