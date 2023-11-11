شكرا لقرائتكم خبر عن أدفانس ميديكال الشريك الاستراتيجى لمؤتمر شارم ديرما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي هامش مؤتمر شارم ديرما التقي ”الخليج 365” بالرئيس التفيذي لشركة ادفانس ميديكال، أحمد الجعفري، وأجرى معه الحوار التالي لمعرفة رؤية الشركة الحالية للسوق المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة.

أولا: متي تم تأسيس الشركة

تم تأسيس الشركة عام 2015 وبدأ النشاط الفعلي للشركة في مصر عام 2018 بعد الانتهاء من التراخيص والتسجيلات المطلوبة.

ثانيا: ما هي الدول التى تعمل بها الشركة حاليا

الشركة تعمل في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين، وقريبا إن شاء الله قطر والكويت.

ثالثا: هل يمكن أن تعطينا نبذة عن المنتجات والأنشطة التي تعمل بها ادفانس ميديكال

ادفانس ميديكال هي وكيل حصري لشركة LC CELL الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا ووكيل حصري أيضا لشركة Neauvia الايطالية في مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين وكذلك إفريقيا بالكامل فيما عدا دول شمال أفريقيا.

رابعا: في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ما هي رؤية ادفانس ميديكال للتعامل مع الوضع الراهن

نحن في ادفانس ميديكال نعتقد أنه دائما من رحم الأزمات تولد الفرص، وأن كانت رؤيتنا قائمة على أننا لابد أن ندخل عالم التصنيع في وقت ما فإن الأزمات الراهنة جعلتنا أكثر إيمانا بأن عامل الوقت مهم جدا، وأنه يجب أن ندخل عالم التصنيع خصوصا في مصر خلال وقت قصير جدًا، خصوصا أننا من خلال فروعنا في العديد من الدول سيكون لنا منافذ سريعة للتصدير وهو ما سيكون له عائد إيجابي سريع علي الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملات الأجنبية من عوائد التصدير وكذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل.

خامسا: شركة أدفانس ميديكال هي الشريك الاستراتيجي اليوم لمؤتمر شارم ديرما ومن ايام قليلة سابقة كانت الشريك الاستراتيجي لمؤتمر ICC أيضا.. ما الهدف؟

نحن في أدفانس ميديكال نؤمن أن شركات الدواء يجب أن يكون لها دور فاعل في دعم المؤتمرات العلمية وكذلك في تطوير المنظومة الطبية والمؤتمرات المشار اليها هدفها الرئيسي مشترك معنا في نفس الرؤية وبالمناسبة أدفانس ميديكال دائما مشارك في كل المؤتمرات الكبيرة في الشرق الـوسط مثل مؤتمر دبي ديرما ومؤتمر ميدام في اإامارات العربية المتحدة وكذلك مؤتمر سعودي ديرم ومؤتمر سام في المملكة العربية السعودية وكذلك العديد من المؤتمرات في العديد من الدول في المنطقة. بخلاف دعم مؤتمرات الجامعات في مصر وخارجها والانشطة العلمية المختلفة مثل عمل ورش عمل لتدريب الاطباء وكذلك المؤتمرات العلمية العالمية لأدفانس ميديكال تواجد بها بالعديد من الصور كدعم تواجد الاطباء العرب بها او رعاية المحتوي العلمي بالشراكة مع شركائنا Neauvia و LC CELL.