شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان وسمنة وتشوهات خلقية.. ما علاقة بعض الأمراض بزواج الأقارب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسمع دائما عن مخاطر زواج الأقارب وتأثيره على الأبناء من حيث إصابتهم بأمراض عقلية وجسدية، وحسب ما ذكره موقع springer تختلف معدلات زواج الأقارب بشكل كبير بين المجموعات السكانية المختلفة مما يؤثر على انتشار الأمراض الجسدية المتنحية النادرة، وهناك أمراض مختلفة قد تكون لها علاقة بزواج الأقارب نتعرف عليها فى السطور التالية.

أمراض قد تحدث بسبب زواج الأقارب - زواج الأقارب وزيادة معدلات التشوهات في مرحلة الطفولة

ارتبطت معدلات التشوهات في مرحلة الطفولة المبكرة بمعدلات قرابة الدم بالإضافة إلى ذلك، تبين أن زواج الأقارب يسبب مستوى أعلى من فقدان الإنجاب، وخطر الإجهاض، ووفيات الأطفال حديثي الولادة أو ما بعد الولادة ومع ذلك، في التجمعات السكانية ذات الأقارب بشكل عام قد يكون هناك اختيار ضد الأمراض المتنحية الشديدة، والعديد من الأمراض الوراثية المتنحية لا تتوافق مع الحياة والتكاثر، مما يؤدي إلى اختيار مضاد لهذه المتغيرات المسببة للأمراض في المجموعات السكانية ذات الممارسات القديمة لقرابة الدم.

-زواج الأقارب والإصابة بالسرطان

أشارت العديد من الدراسات التي أجرتها مجموعات بحثية مختلفة إلى أن معدلات زواج الأقارب لها تأثير ضئيل أو معدوم على الإصابة بالسرطان ومع ذلك، على مستوى الأنسجة المحددة، ظهرت زيادة في خطر الإصابة بسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستاتا، بينما لوحظ انخفاض في سرطان الثدي والجلد والغدة الدرقية والأعضاء التناسلية الأنثوية.

-زواج الأقارب ومرض السمنة

ومن المعروف أن السمنة هي عامل خطر للعديد من الأمراض المختلفة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، ومقاومة الأنسولين، ومرض السكري من النوع الثانى.

وقد تورط تعدد الأشكال في جين ACE في اضطرابات التمثيل الغذائي المختلفة، بما في ذلك السمنة، وبحثت دراسة حديثة في الارتباطات الوراثية في نسل أبناء العمومة من الدرجة الأولى، ووجدت ارتباطًا بين تعدد أشكال ACEجين والسمنة وأشار إلى أنه أثناء فحص السمنة لدى الأطفال من زواج الأقارب، فقد لاحظوا أن المراهقين والبالغين كانوا أكثر عرضة (ثلاث مرات أكثر) للإصابة بالسمنة .

-زواج الأقارب والأمراض الوراثية النادرة

الأمراض النادرة هي تلك التي تصيب نسبة ضئيلة من السكان، و يعتبر معدل انتشار أقل من 0.05% مرضًا نادرًا في الاتحاد الأوروبي، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر الاضطراب الذي يؤثر على أقل من 200000 شخص نادرًا (حوالي 0.086%).

ومن المعروف أن الاضطرابات الجسدية المتنحية النادرة تزداد مع زواج الأقارب ومنها متلازمة كوكين (CS) وهي مرض وراثي جسدي متنحي نادر يسببه متغيرات مسببة للأمراض في بعض الجينات وهى: ERCC6 أو ERCC8

ويسبب هذا المرضالتخلف الحركي، وضمور الدماغ، وصغر الرأس، والتخلف العقلي، وفقدان السمع الحسي العصبي، والشيخوخة المبكرة، وضمور العصب البصري.