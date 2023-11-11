شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأطباء البريطانيين يفصح عن سر الحفاظ على الصحة في سن الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريس ويتى، كبير الأطباء فى إنجلترا، أن ممارسة التمارين الرياضية القديمة التى اعتاد عليها القدماء، والأكل الصحى والتواصل الاجتماعى هى سر الحفاظ على الصحة فى سن الشيخوخة، وحث فى تقريره السنوى الناس على اللجوء إلى الأساليب المعروفة بأنها ناجحة، موضحا، أن كبار السن يُطلب منهم فى كثير من الأحيان تناول الكثير من الأدوية وهذا يضر صحتهم أكثر، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كريس ويتى

قال كبير الأطباء فى إنجلترا، إنه يجب على الناس تبنى أساليب "قديمة الطراز" للبقاء فى صحة جيدة مع تقدمهم فى السن، لأن الإصابة بالمرض ليس أمرا حتميا.

ودعا البروفيسور كريس ويتى، الناس إلى تحمل مسؤولية صحتهم من خلال اتباع نظام غذائى جيد وممارسة الرياضة، بينما دعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لجعل الحياة الصحية هى القاعدة، يعيش الناس لفترة أطول وسيتجاوز ربع سكان المملكة المتحدة 65 عامًا بحلول عام 2050.

وأضاف السير كريس، أنه لا ينبغى قبول أن هذه السنوات الإضافية ستقضيها فى حالة صحية سيئة، أو فى دار رعاية أو على مزيج من الأدوية، ونصح الناس بالتحدث مع أسرهم وطبيبهم حول الكيفية التى يرغبون بها فى الموت وكيف يجب أن يكون العلاج له مضاعفات خطيرة إذا مرضوا، وقال أن كبار السن قد يكونون قادرين على الاستمتاع بنوعية حياة أفضل إذا خفضوا عدد الأدوية إلى النصف.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص يصبحون أقل نشاطًا مع تقدمهم فى السن، حيث يعانى ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و85 عامًا و57% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا وأكثر من عدم النشاط البدنى.

وقال كريس، عند نشر تقريره السنوى، بعنوان "الصحة فى مجتمع الشيخوخة"، إنه على الناس أن يلجأوا إلى الأساليب المعروفة بفعاليتها، قائلًا: "هناك الكثير من الأشياء التى يمكن للناس القيام بها بأنفسهم والتى ستؤخر النقطة التى يصابون فيها بالإعاقة أولاً ومن ثم الإصابة بالأمراض المتعددة.

أشياء قديمة الطراز

وأضاف، أن ممارسة الكثير من التمارين الرياضية، والتحفيز الذهنى، والشبكة الاجتماعية، وتناول نظام غذائى متوازن بشكل معقول مع عدم تناول الكثير من الدهون والسكر والملح، والتوقف عن التدخين إذا كنت تفعل - هذه أشياء قديمة الطراز، ولكن ما زالت فعالة، مضيفا، أن الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية لأطول فترة ممكنة من المعروف أن لها "تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الصحة البدنية والعقلية فى سن الشيخوخة"، فى حين أن تناول الكثير من الفاكهة والخضار يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المزمنة والسكتة الدماغية.

ويشير التقرير إلى أن زيادة توافر الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر، وبيع الوجبات السريعة بأحجام كبيرة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية تسبب مشاكل كبيرة مثل السمنة وغيرها من المضاعفات الخطيرة.

وأضاف، إنه يجب أن تقع منازل كبار السن فى أماكن يمكنهم من خلالها الوصول بسهولة وأمان إلى المتاجر والخدمات اليومية التى يحتاجون إليها، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق وسائل النقل النشطة (المشى أو ركوب الدراجات) للمساعدة فى الحفاظ على صحتهم البدنية".

وأشار إلى انه يجب تصميم المساحات العامة والخضراء لتلبية احتياجات كبار السن، بما فى ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حسية وجسدية."

وأضاف السير كريس: "إن أحد الأشياء التى يجيدها أطباء الشيخوخة فى كثير من الأحيان هو مقابلة هذا الشخص الذى يتعاطى 25 نوع من الأدوية أو العقاقير، مضيفا إنه فى الواقع، لا يحتاج الشخص للحصول على نصف هذه الأدوية على الأقل، فى هذه المرحلة من حياتك، لن يساعدك هذا، فالآثار الجانبية التراكمية ستكون مشكلة كبيرة.