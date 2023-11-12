شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض يجب على مرضى السكر الحذر منها.. أبرزها التهاب الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من الأمراض التي يمتد تأثيرها على جميع أجزاء الجسم، لذا من المهم تنظيم مستوى السكر في الدم، لتجنب المضاعفات، في هذا التقرير نتعرف على 5 أمراض يجب على مرضى السكر الحذر منها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أمراض يجب على مرضى السكر الحذر منها أمراض القلب والأوعية الدموية

أخطر الأمراض التي تصيب مرضى السكر مرض القلب، حيث يؤدى ارتفاع مستوى السكر إلى تلف الأوعية الدموية ويسبب تصلب الشرايين ويزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل القلب الأخرى، لكن خفض مستوى السكر في الدم واتباع نمط حياة صحى يساعد في الوقاية من الإصابة بمضاعفات مثل: مرض القلب.

أمراض الكلى – اعتلال الكلية والسكري:

اعتلال الكلية السكري هو أحد المضاعفات الشائعة حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الكلى.

يمكن أن يؤدي إلى مرض الكلى المزمن، وفي الحالات الشديدة، يستلزم غسيل الكلى أو زرع الكلى.

تعد المراقبة المنتظمة لوظائف الكلى أمرًا ضروريًا لمرضى السكري لاكتشاف المشكلات مبكرًا والبحث عن التدخلات في الوقت المناسب.

اعتلال الشبكية

اعتلال الشبكية السكري هو حالة تؤثر على العيون بسبب مرض السكري. ويمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر أو العمى إذا ترك دون علاج. تعتبر فحوصات العين الروتينية والتحكم الدقيق في نسبة السكر في الدم أمرًا حيويًا في منع أو إبطاء تطور هذه المضاعفات.

الاعتلال العصبي – تلف الأعصاب ومرض السكري:

يعد الاعتلال العصبي، أو تلف الأعصاب، من المضاعفات الشائعة الأخرى لمرض السكري. يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الخدر والوخز والألم، والتي تؤثر عادة على القدمين واليدين. تعتبر العناية المناسبة بالقدم والتحكم في نسبة السكر في الدم ضرورية لإدارة الاعتلال العصبي بشكل فعال.

السمنة

يعد وزن الجسم الزائد عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وعلى العكس من ذلك، فإن الإصابة بمرض السكري يمكن أن تجعل إدارة الوزن أمرًا صعبًا.