شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك لو بتعمل رجيم.. حاجات لو مواظب عليها مش هتخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية والسمنة- كلية طب القصر العينى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، " أن هناك العديد من حالات السمنة الذين يفشلون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون الجسم بسبب بعض العادات الخاطئة التي يتبعونها دون معرفة الطبيب المعالج ومن أبرز هذه الأخطاء:

-الإفراط في شرب العصائر

يعتقد الكثيرون أن الإفراط في شرب العصائر لا يؤثر على الرجيم ولكنه من أكثر الأخطاء التي نقع فيها لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والعناصر التي تزيد من الوزن.

-الإفراط في تناول الفاكهة

من الطبيعى أن ينصح الطبيب مرضى السمنة بتناول الفواكه ولكن بعض المرضى يستغلونها ويتناولون الفواكه طول اليوم ودون نظام وهذا خطأ كبير ويساعد على زيادة الوزن وفشل الرجيم.

-البقسماط

يعتقد الكثيرون أن البقسماط لا يعمل على زيادة الوزن ولكن العكس صحيح فهو يحتوى على نسبة عالية من الزيت والدقيق والعيش وكل ذلك يساعد على زيادة الوزن.

-قلة الحركة

عدم الحركة أو عدم ممارسة التمارين الرياضية يؤثرعلى صحة الجسم ويؤثر على الوزن ويعيق انقاص الوزن، لذلك ننصح دائما بالحركة والمشى لمسافات طويلة، لذلك يجب أن نحرك جسمنا قدر المستطاع .

وتابعت جاد الحق،"بعض الحالات التي تتبع الرجيم تتناول طول اليوم الساندوتشات والبسكويت ويعتقدون أن ذلك خارج وجبات الرجيم وهو من أكثر الأشياء الخاطئة حيث تحتوى هذه النوعية من الساندوتشات على نسبة عالية من الدهون والزيوت التي تعمل على زيادة الوزن والسمنة المفرطة".

ونصحت مرضى السمنة بالإهتمام بالأطعمة الصحية والإبتعاد عن الوجبات الجاهزة والتي تحتوى على زيوت ودهون وتنظيم ساعات النوم، مع الاكثار من تناول السلطة.