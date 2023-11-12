أسباب انقطاع “التنفس” أثناء النوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعديل أوقات النوم بعد رمضان

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يُعد انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، أحد الاضطرابات الشائعة، والتي تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية وتسبب الشعور بالإرهاق الشديد، أثناء النهار، والشخير ليلًا، ويؤثر على صحة الدماغ.

ويؤدي انسداد مجرى الهواء بشكل كامل أو جزئي، إلى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، بسبب قلة تدفق الهواء بنسبة قد تتجاوز 90% أو توقفه تماماً، الأمر الذي يُسبب العديد من المشكلات الصحية.

ويُسبب انقطاع التنفس الانسدادي، نوماً متقطعاً وتنفساً غير طبيعي، الأمر الذي يقلل من كمية الأكسجين التي تصل للدماغ، مما يُسبب ظهور النعاس أثناء النهار، ومشكلات في الذاكرة، والتنفس من الفم، مما يؤدي إلى جفاف أو ألم الحلق، بالإضافة إلى مشكلات نفسية، مثل القلق أو الاكتئاب.

ويؤثر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم على الدماغ، حيث يؤدي إلى تغير في وظيفة وشكل الدماغ خاصة منطقة المادة البيضاء، والتي تعرف بأنها عبارة عن شبكة معقدة من الألياف العصبية الخاصة بالوظائف المعرفية مثل الانتباه، والذاكرة البصرية.

ويمثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم تهديداً كبيراً للصحة العامة، حيث ارتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

وتوجد مجموعة من النصائح والعلاجات التي يجب اتباعها لتجنب أضرار انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، ومنها اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب الكحول، والحفاظ على الوزن المثالي والإقلاع عن التدخين.