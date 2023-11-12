أفضل وصفات تخسيس وحرق الدهون في حصاد 2023

بيروت - نادين محمد - ليس من المستحيل التخلص من الوزن الزائد وتراكم الدهون ، خصوصاً إذا كنتِ تحلمين بالحصول على قوام رشيق . اليوم، يمكنكِ لااستفادة من خصائص بعض المكونات التي تتمتع بالقدرة على حرق الدهون بسرعة. ولا تقتصر مشكلة الكرش عند النساء على شكله المزعج وغير المحبب، بل إنَّ تراكم الدهون هذا له أخطار صحية عديدة، من بينها ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

تُقدم لك "الجميلة"، أهم وأفضل الوصفات الطبيعية للتخسيس والتخلص من الدهون في حصاد 2023 وهي سهلة وبسيطة جدًا، وهكذا تتفادين المشاكل الصحية التي تتسبب بها زيادة الوزن وتتمتعين بجسم نحيف ومثالي.

الكركم والقرفة لإنقاص الوزن

الصورة عن موقع Freepik



هناك طرق متعددة تساعد على استهلاك الكركم بشكل يومي، بل وثمة إضافات تعزز تأثيره على الوزن مثل الثوم و القرفة والنعناع. تعرفي الى اهمية الكركم في حرق الدهون. كما تساعد القرفة على تحسين حساسية الأنسولين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الكركم الطازج

½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

½ ملعقة صغيرة من ورق النعناع المجفف

كوب ماء



الطريقة:

ضعي كوبًا من الماء في قدر وأضيفي إليه مسحوق القرفة.

اسكبيه في كوب واتركيه يبرد إلى درجة حرارة ليست ساخنة ولا باردة.

يُضاف الكركم والنعناع ثم تناوليه.

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مشروبات تساعد على حرق الدهون

الصورة عن موقع Freepik



قائمة المشروبات التي أثبتت الدراسات كفاءتها في حرق الدهون في الجسم وإنقاص الوزن طويلة، إخترنا بعضاً منها:

القهوة



أثبتت الدراسات فعالية القهوة في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وهذا مرده إلى مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تحتويها، فهي تقي الجسم من الأمراض وتنشط عملية التمثيل الغذائي، كما بينت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2013 ونشرت نتائجها مجلة Obesity أن تناول كميات معتدلة من القهوة يقلل من استهلاك السعرات الحرارية في الوجبة التي تلي شرب القهوة وخلال بقية اليوم. لذا، ينصح خبراء التغذية بشرب كوب إلى اثنين من القهوة يومياً، يرافق ذلك اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

الشاي الأخضر

ينصح خبراء التغذية بإدراج الشاي الأخضر ضمن الوجبات اليومية بانتظام، بحيث يتم تناول كوب أو اثنين من الشاي الأخضر يومياً، على ألا يضاف له السكر. في إشارة إلى أن المقصود بالشاي الأخضر ليس الأكياس التي تنقع بالماء الساخن، إنما مستخلص الشاي الأخضر الذي يحوي تراكيز عالية من مركبات الشاي النشطة، كالكاتيشين Catechins والكافيين التي تحفز عملية الأيض، وبالتالي القدرة على حرق الدهون.

القرفة

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة قدرة القرفة على تقليل مستويات الكولسترول الضار LDL في الجسم، وكذلك الدهون الثلاثية، كما تقلل من معدل السكر في الدم، ما يساعد في فقدان الوزن. إلى ذلك، بينت الأبحاث العلمية أن القرفة تولد حرارة في الجسم يصل معدلها إلى 20 %، وهذا الأمر يساهم في تسريع عملية الاستقلاب، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أن القرفة تمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الألياف.

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة من العسل.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

يوضع الماء والقرفة على النار حتى الغليان.

يرفع عن النار ويترك لبضع دقائق.

يصفى، ثم يحلى بالعسل.

يفضل تناوله يومياً في الصباح على معدة فارغة.

عصير الخضراوات

له مفعول سحري في إنقاص الوزن وحرق الدهون في منطقتي البطن والأرداف، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف. يمكنك إعداد هذا المشروب والذي يحتوي على:

ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

حبة من الخيار.

حفنة من أوراق البقدونس.

عصير ليمونة.

كوب من الماء.



الطريقة

توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتضرب جيداً.

يتم تناول كوب منه يومياً قبل الخلود إلى النوم.

أوميغا 3 يساعد على حرق الدهون

الصورة عن موقع Freepik



حتى لو لم تساعد أوميغا 3 بزيت السمك بعض الأشخاص على إنقاص الوزن، فقد تستمر في مساعدتهم على بناء العضلات وفقدان الدهون في الجسم.

ففي بعض الأحيان قد يكون وزنك على الميزان مضللاً، وقد تظل كما هي حتى لو كنت تكتسبين العضلات وتفقدين الدهون.

ولهذا السبب غالبًا ما يتم تشجيع الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن على استخدام شريط قياس أو تتبع نسب الدهون في الجسم لتقييم تقدمهم، بدلاً من الاعتماد فقط على الميزان.

وقد يفسر استخدام وزن الجسم لتتبع حرق الدهون أيضًا سبب فشل بعض الدراسات في العثور على أي تأثير لزيت السمك أوميغا 3 على إنقاص الوزن، ومع ذلك ، فإن الدراسات التي تستخدم قياسات أكثر دقة لفقدان الدهون غالبًا ما تحكي قصة أخرى.

على سبيل المثال ، أفادت دراسة أجريت على 44 شخصًا أن أولئك الذين تناولوا 4 جرامات من زيت السمك يوميًا فشلوا في إنقاص وزن أكبر من أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.

ومع ذلك، فقدت مجموعة زيت السمك 1.1 رطل إضافي (0.5 كجم) من دهون الجسم وبنت 1.1 رطل (0.5 كجم) أكثر من تلك التي لم تعط زيت السمك.

الجرعة والسلامة

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، يعتبر تناول زيت السمك أوميغا 3 آمنًا إذا كانت الجرعة اليومية لا تتجاوز 3000 مجم يوميًا .

من الجيد أن تضعي في اعتبارك أن أوميغا 3 لها تأثيرات تسييل الدم والتي قد تسبب نزيفًا مفرطًا لدى بعض الأشخاص.

وإذا كنت تتناولين أدوية تسييل الدم ، فتحدثي إلى أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافة مكملات زيت السمك إلى نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، كوني حذرة مع نوع مكملات زيت السمك التي تتناولينها، فقد يحتوي البعض على فيتامين أ، والذي يمكن أن يكون سامًا عند تناوله بكميات كبيرة ، خاصة عند النساء الحوامل والأطفال الصغار.

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