أنواع من قصور القلب وأعراضها وأسرع طرق العلاج

بيروت - نادين محمد - ينتج قصور القلب عندما يفشل القلب في ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم. وهذا لا يعني أن القلب توقف عن العمل. بل يعني أن القلب ليس قويا بما يكفي لضخ الدم بشكل صحيح أو أنه غير قادر على ملء كمية كافية من الدم. وقد يؤثر نوع قصور القلب الذي تعاني منه على خطة العلاج. فيما يلي الأنواع المختلفة من قصور القلب.

1. قصور القلب في الجانب الأيسر

يضخ الجانب الأيسر من قلبك الدم في جميع أنحاء الجسم. في حالة قصور القلب الأيسر، لا يضخ البطين الأيسر، للدم بشكل جيد كما ينبغي أو لا يمتلئ بالدم بشكل صحيح ويعد هذا هو النوع الأكثر شيوعاً من قصور القلب.

تشمل الأعراض ألم صدر والعصبية وضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة والسعال المزمن أو الصفير والشعور بالتعب والضعف والوذمة (تورم في الأنسجة، مثل الكاحلين أو الرسغين) وضيق في التنفس وزيادة سريعة في الوزن.

على الرغم من أنه لا يمكن علاج قصور القلب في الجانب الأيسر، إلا أن هناك علاجات للمساعدة في التحكم في أعراضه المزعجة .

عادة ما يتم تصميم العلاجات وفقًا لسبب قصور القلب . تشمل علاجات قصور القلب في الجانب الأيسر ما يلي:

القيام بإجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة المزيد من النشاط البدني وتناول نظام غذائي صحي للقلب.

تقليل تناول الملح للمساعدة في تجنب أو تقليل تراكم السوائل في الجسم.

تناول الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا، ومدرات البول.

إجراء عملية جراحية للمساعدة في إصلاح الشريان المسدود أو صمام القلب الضيق أو المتسرب.

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2. قصور الجانب الأيمن من القلب

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قصور القلب في الجانب الأيسر هو سبب متكرر لفشل القلب في الجانب الأيمن. ومع ذلك، يمكن أن تسبب حالات أخرى فشل القلب الأيمن، بما في ذلك بعض أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

تتشابه أعراض قصور القلب في الجانب الأيمن من أعراض قصور القلب في الجانب الأيسر، على الرغم من أنها قد تكون أكثر خطورة ومن هذه الأعراض الضعف والتعب وضيق في التنفس، حتى بعد فترة قصيرة من النشاط، تورم في القدمين والكاحلين والساقين والبطن و/أو الصدر، ألم في الصدر و/أو عدم الراحة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي قصور القلب في الجانب الأيمن إلى ظهور أعراض مرتبطة باحتقان أعضاء البطن، وقد يتسبب في احتباس السوائل أكثر مما يحدث عادةً في قصور القلب في الجانب الأيسر. تشمل هذه الأعراض ما يلي:

الاستسقاء (انتفاخ البطن بسبب تراكم السوائل)

ضعف الشهية

استفراغ و غثيان

تورم في أسفل الظهر

تورم وألم بالكبد

مثل قصور القلب في الجانب الأيسر، لا يوجد علاج لقصور القلب في الجانب الأيمن. ومع ذلك، يمكنك استخدام العلاجات المختلفة للمساعدة في التحكم في أعراضه المزعجة وتعتمد علاجات قصور القلب الأيمن على سببه. تشمل العلاجات الشائعة ما يلي:

التدخل الجراحي إذا كان السبب هو مرض صمامات القلب

استخدام الأدوية

تغييرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والصوديوم وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة

وفي الحالات الشديدة يتم إجراء عملية زرع القلب

3. فشل القلب ثنائي البطينين

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يحدث قصور القلب بشكل أكثر شيوعًا في الجانب الأيسر من القلب، ولكن يمكن أن يمتد بعد ذلك إلى الجانب الأيمن.

يستخدم قصور القلب ثنائي البطين لوصف قصور القلب الموجود في الجانبين الأيسر والأيمن من القلب.

تشمل الأعراض التعب وضيق التنفس والوذمة. ستتبع العلاجات التي أوصى بها طبيبك، بما في ذلك الأدوية والجراحة وتغيير نمط الحياة.

4. قصور القلب الاحتقاني

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ربما سمعت أيضًا عن قصور القلب الاحتقاني. هذا ليس نوعاً من قصور القلب. بل هو عرض يمكن أن يحدث مع أي من الأنواع الثلاثة المذكورة السابقة ومن الممكن أيضًا الإصابة بأكثر من نوع واحد من قصور القلب.

عندما تكون الأعراض الرئيسية لقصور القلب من أي نوع ناجمة عن تراكم السوائل بشكل مفرط، مما يؤدي إلى أعراض احتقان والتهاب الرئة والوذمة، فمن المرجح أن يشير الطبيب إليها على أنها أعراض قصور القلب الاحتقاني.

تشمل علاجات قصور القلب الاحتقاني ما يلي:

تناول الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومدرات البول، وموسعات الأوعية الدموية.

إجراء عملية جراحية لاستبدال صمامات القلب أو فتح الشرايين المسدودة.

اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم وتجنب أو الحد من الكافيين.

قد يقوم الأطباء بمراقبة وعلاج الحالات الأخرى المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني، بما في ذلك انقطاع التنفس أثناء النوم.

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المصدر : هيلث لاين