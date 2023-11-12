فوائد فاكهة الشيكو للصحة والجمال

بيروت - نادين محمد - الشيكو هي فاكهة استوائية لذيذة تعود أصلها إلى الغابات المطيرة في أمريكا الوسطى، وخاصة في المكسيك.

ما يميز فاكهة الشيكو هي خصائصها المفيدة للصحة، كما أن سعراتها الحرارية محدودة، 83 سعرة حرارية لكل 100 جرام، فضلًا عن أنها مصدر وفير للألياف والفيتامينات.

الشيكو غنية بفيتامين أ وفيتامين ج اللذين يساعدان على بناء المناعة وصحة الجلد. هذه الفاكهة مصدر لمركب البوليفينول المضاد للالتهابات وللفيروسات أيضًا والبكتيريا الطفيليات. كما أنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البوتاسيوم والصوديوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والفوسفور.

الفوائد الصحية لفاكهة الشيكو:



صحيح أن فاكهة الشيكو نادرة أو ربما غير معروفة مقارنة بأنواع أخرى من الفاكهة لكن فوائدها الصحية تجعلها خيارًا رائعًا:



مصدر للطاقة



الشيكو غنية بالجلوكوز والسعرات الحرارية ما يجعلها مصدرًا للطاقة. ومن ثم يمكننا تناولها أثناء التمرين. الشيكو هي أفضل خيار من الفاكهة للأطفال والنساء الحوامل لمد الجسم بالطاقة وتحسين الصحة العامة.

فاكهة الشيكو تمد الجسم بالطاقة- المصدر freepik



تقوية المناعة



الشيكو غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز مناعتكِ. البوليفينول الموجود في الشيكو يقاوم السموم الضارة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات تعمل على حماية الجسم من الميكروبات الضارة.

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مفيد للبشرة



الشيكو فاكهة غنية بالفيتامينات المتعددة ومضادات الأكسدة والمعادن والألياف الغذائية لذلك هي فاكهة رائعة للبشرة . يعمل فيتامين ه الموجود في هذه الفاكهة على ترطيب بشرتكِ، وبالتالي يمنحك بشرة صحية ومتوهجة. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل كمركب مضاد للشيخوخة عن طريق القضاء على الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن تعزيز عملية الشيخوخة.

مفيد للشعر

يساعد الزيت المستخرج من بذور الشيكو في ترطيب وتنعيم شعركِ. يكون أكثر فعالية عندما يكون شعركِ مجعدًا. يعمل هذا الزيت أيضًا على تخفيف الحكة الجلدية مثل التهاب الجلد الدهني ويعزز نمو الشعر الصحي.

للحصول على أفضل النتائج، قومي بطحن بذور الشيكو، ثم اخلطيها مع زيت الخروع. يجب وضع هذا الخليط على فروة الرأس وغسله في اليوم التالي

فاكهة الشيكو تعزز صحة الشعر- المصدر freepik

تعزيز صحة الأمعاء



الشيكو فاكهة غنية بالألياف الغذائية ومركب يسمى العفص الذي يحيد إفراز الحمض في الأمعاء. وبالتالي فهو مفيد في علاج أعراض فرط الحموضة. كما أنه ملين ممتاز يخفف من الإمساك ويقلل من التهابات الأمعاء.

مفيدة للعظام



هذه الفاكهة اللذيذة غنية بالكالسيوم والفوسفور والحديد الذي يحافظ على قوة عظامكِ. المعادن الأساسية الموجودة في الشيكو مفيدة لتسهيل وظائف الجسم المختلفة ومنها نمو العظام السليم.



مفيدة للحوامل



الشيكو مصدر ممتاز للكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأساسية، فهي مفيدة أثناء الحمل. تساعد في تقليل أعراض الحمل الأخرى، مثل الغثيان والدوار.

فاكهة الشيكو تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ، الذي يلعب يعزز الرؤية الجيدة، خاصة مع التقدم ​​في العمر.

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محاربة السرطان



تحتوي الشيكو على جرعة عالية من مضادات الأكسدة وقد وجد أنها فعالة في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. تحتوي الشيكوعلى الفيتامينات أ وب التي تساعد في الحفاظ على البطانات المخاطية المتعددة في الجسم. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم.

المصادر:

Healthline

Nnc