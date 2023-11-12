شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر ونفسك فى حاجة حلوة من غير أضرار.. اعرف الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الحفناوى، العميد السابق للمعهد القومى للسكر، ورئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة، إن مريض السكر يمكن أن يتناول الحلويات والسكريات مثله مثل الآخرين ولكن بضوابط حتى لا تؤثر على سكر الدم.

وأوضح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مريض السكر يمكنه تناول الحلويات بكمية صغيرة مع ممارسة النشاط البدني بعدها مثل: المشى السريع لمدة ربع ساعة، حتى لا يرتفع معدل السكر الطبيعى فى الدم.

وتابع قائلاً: إنه لا يجب أن يأكل المريض الحلويات بكميات كبيرة حتى إذا قام بزيادة جرعة الأنسولين أو الأدوية التى يتناولها.

وأضاف، أن مريض السكر يمكنه أن يعيش حياة طبيعية ويتناول السكريات بدون حرمان لكن إذا التزم بنمط حياة صحى يشمل تقنين كميات الطعام التى ترفع السكر لديه مثل: النشويات وممارسة النشاط البدني مع الالتزام بتناول الأدوية فى موعدها.

وأشار إلى أن كمية الحلوى التى يحددها المريض يجب أن تتناسب مع جرعة الدواء التى حددها له الطبيب المعالج،.

من ناحية أخرى أكدت الجمعية الأمريكية للسكري، أن مرضى السكري يمكنهم تناول الحلويات أو الشوكولاتة كجزء من خطة وجبات صحية أو مع ممارسة التمارين الرياضية.

وبحسب موقع ميديكال نيوز، تشمل خطة الطعام الصحية لمرضى السكر تقليل الدهون المشبعة وأقل كمية من الملح والسكر وتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون.