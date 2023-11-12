شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الالتهاب الرئوى الفيروسى عند الأطفال.. وأبرز علاماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الرئوي في الثانى عشر من شهر نوفمبر من كل عام، ولأهمية هذا المرض على المستوى العالمى، وفى إطار التوعية به، نسلط الضوء على نوع هام من أنواع الالتهاب الرئوي، وهو "الالتهاب الرئوي الفيروسى عند الأطفال" بشكل خاص، فقد ذكر تقرير مطول نشر في موقع cedars-sinai أن هذا النوع الناتج عن عدوى فيروسية ويصيب الأطفال، هو مشكلة مرضية حقيقية يصيب رئة الطفل مباشرة، ويزيد ظهوره في من هم أقل من عمر الخمس سنوات.

من هو الطفل الأكثر عرضة للالتهاب الرئوي الفيروسى ؟

وتابع التقرير مبرزًا مجموعة من العوامل التي تزيد من فرص إصابة طفل بهذا الفيروس عن آخر، فالطفل الذى يعانى من مشكلات مرضية قديمة في الرئة أو الشعب الهوائية، هو الأكثر عرضة، فضلاً عن الطفل الذى يعانى من ضعف عام في المناعة ودفاعات الجسم بشكل واضح مثل أطفال السرطان، إضافة إلى أن فرص الإصابة تزيد في الطفل الأقل من عمر السنة.

أعراض الالتهاب الرئوى الفيروسى عند الأطفال

وتابع التقرير موضحًا أبرز أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسى الذى يصيب الأطفال، ومنها الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والوهن والتعب الشديدين، إضافة إلى اضطراب الشهية وفقدانها، وفى أغلب الحالات يعانى الطفل من قيء شديد، وكحة مستمرة مصحوبة بألم، مع الاسهال، مع ضعف القدرة على التنفس تدريجيا، بالإضافة لما سبق قد يعانى الطفل من التنفس السريع والقشعريرة.

ويجب نقل الطفل مباشرة عند ظهور هذه الأعراض عليه الى المستشفى، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاشعة السينية، فضلاً عن التعامل السريع مع الحالة للوقاية من المضاعفات المحتملة.