شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات يجب تناولها فى الطقس البارد.. تدفيك وتقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سر البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء هو تجهيز نظامك الغذائي المناسب للطقس البارد، من خلال اختيار أطعمة تعزز المناعة وفى نفس الوقت تشعرك بالدفء، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الأطعمة التى يجب تناولها في فصل الشتاء، بحسب موقع Maryland pain and wellness center

من أفضل الأطعمة التي ستساعد على تعزيز مناعتك خلال فصل الشتاء، ومع ذلك، يجب عليك تجنب الكثير من الملح للحصول على أقصى استفادة من هذه الوجبة.

１- الشوربة

وعاء ساخن من الحساء مع مرق الدجاج وبعض الخضار يحسن مناعتك فى الشتاء.

２- شرب المزيد من الحليب الدافئ

يعد الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي والجبن وما إلى ذلك خيارًا رائعًا للوجبات في فصل الشتاء، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات B12 وA والبروتينات والكالسيوم، مما يعزز صحة الشخص.

شرب الحليب الدافئ بشكل متكرر سيساعدك على تجنب الإصابة بالمرض ومع ذلك، اختار شرب الحليب منزوع الدسم أو نصف الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم لتقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها.

３- القرنبيط والبروكلي

يحتوي كل من البروكلي والقرنبيط على الكثير من فيتامين C، مما يعزز وظائف المناعة. قد يشكل الطقس البارد تحديًا في الحصول على الخضروات الطازجة. ومع ذلك، فإن القرنبيط والبروكلي المجمدين يحملان نفس الفوائد المغذية مثل تلك الطازجة



４- تناول الخضراوات الجذريةقد يكون العثور على الخضروات الطازجة خلال فصل الشتاء مهمة شاقة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الخضروات الجذرية مثل الجزر واللفت والبطاطا متاحة بسهولة. وذلك لأنهم قادرون على تحمل الطقس البارد. إن استهلاك هذه الخضار إما مسلوقة أو نيئة أو محمصة يمكن أن يمنحك فوائد مثل الفيتامينات A و C وزيادة البيتا كاروتين.

５- قم بزيادة تناولك للجبن والبيض والأسماك

تحتوي الجبن والبيض والأسماك على فيتامين ب12، الذي يعزز الأداء الطبيعي لجهاز المناعة. علاوة على ذلك، فإن هذه الوجبات تقلل من الشعور بالتعب والإرهاق. والأفضل من ذلك هو أنه يمكنك تناولها في أي وقت من اليوم.