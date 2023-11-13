شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال.. أبرزها تباطؤ النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية عند الأطفال سواء بزيادة النشاط أو بقصوره مشكلة كبيرة، لأنها تؤثر وبشكل مباشر على نمو وتطور الطفل، فمعظم الأمهات لا تعى أن طفلها يعانى من مشكلة فى الغدة الدرقية، ووفقًا لتقرير نشر في موقع childrens فإن قصور الغدة الدرقية عند الأطفال له الكثير من العلامات والإشارات التي يمكن للأم من خلالها تحديد المشكلة التي يعانيها الطفل، فضلاً عن أن الاضطرابات الغدة الدرقية المختلفة هي اكثر الاضطرابات شيوعًا بين الصغار.

الغدة الدرقية عند الأطفال

وتابع التقرير، أن الغدة الدرقية هي المسئولة عن إرسال الهرمونات لتنظيم عملية النمو والتطور عند الأطفال، وكذلك هى المسئولة عن البلوغ لديهم، لذا لابد من الاهتمام بأية مشكلة قد يعانيها الطفل ناتجة عن هذه الغدة المهمة حتى لا يتأثر نموه، وبالتالى تطوره بين أقرانه، ومن أبرز أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال وفقًا للتقرير، الشعور باضطرابات هضمية كبيرة فالإمساك وضع شائع في تلك الحالة، فتجد طفلك يعانى من صعوبة التبرز على الدوام مهما تم علاجه، فضلاً عن عدم قدرة الطفل على بذل المجهود، ولا يتمكن من اللعب مثل باق أقرانه.

أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقات

وتابع التقرير مبرزًا أهم أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال والتي من بينها تساقط الشعر بشكل ملحوظ، مع اضطرابات الدورة الشهرية عن الفتيات "المراهقات"، ويعانى بعض الأطفال من اضطرابات في الذاكرة والتركيز والتذكر ووظائف الدماغ بشكل عام، وقد يصاب بعض الأطفال بقصور في الغدة الدرقية نتيجة الإصابة بمرض مناعى يهاجم الغدة ويسبب لها الضرر.