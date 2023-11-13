فوائد عصير البرتقال.. أفضل مشروب للوقاية من حصوات الكلى

القاهرة - سامية سيد - عصير البرتقال من أفضل المشروبات الغنية بالفوائد الصحية، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وقد أثبتت الأبحاث أن شرب عصير البرتقال يساعد فى تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب والوقاية من حصوات الكلى، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير البرتقال، بحسب موقع health. فوائد عصير البرتقال ​- تحسين صحة القلب

كشفت عدة دراسات عن أن شرب عصير البرتقال يوميًا يخفض مستوى الكوليسترول وسكر الدم والدهون الثلاثية وضغط الدم وعلامات الالتهاب لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وكل هذه الأمراض أهم عوامل خطر تسبب الإصابة بأمراض القلب.

يقاوم الأمراض لاحتوائه على مضادات الأكسدة