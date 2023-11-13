شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التسنين عند الرضع.. منها العصبية وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض التسنين تبدأ عند الرضع فى عمر حوالي 4 إلى 8 أشهر مع الأسنان الأمامية السفلية ويستمر حتى عمر 3 سنوات تقريبًا عندما تظهر المجموعة الأخيرة من الأضراس، ونتعرف على أعراض التسنين عند الرضع فى السطور التالية، بحسب موقع CHLA الأمريكي.

أعراض التسنين عند الرضع

أعراض التسنين عند الرضع عديدة، وبحسب التقرير تشمل التهيج والعصبية للرضيع نتيجه شعوره بالألم خاصة الأسنان الأولى تكون أكثر ألمًا.

وأشار التقرير، إلى أن احتضان الطفل يساعد على تخفيف الصعوبات التى يواجهها فى التسنين من خلال شعوره بالراحة والطمأنينة مع أمه.

ومن أعراض التسنين أنه يمكن أن يحفز سيلان اللعاب ما قد يسبب طفحًا جلديًا يمكن تجفيف اللعاب أولا بأول لوقاية الطفل من الطفح الجلدى.

وذكر التقرير، أن الحمى منخفضة الدرجة تكون أيضًا بسبب التسنين ولكن قد تكون لأسباب أخرى مثل: عدوى نتيجه وضع الرضيع يديه غير النظيفة في فمه.

وتابع التقرير، أن كثرة العض والقضم من أعراض التسنين، حيث يقوم الرضيع بذلك لتخفيف الألم فى اللثة، كما أن فرك الخد وسحب الأذن أيضا من أعراض التسنين حيث يمكن أن يسببه ألم اللثة.

ومن ضمن أعراض التسنين أيضا قلة النوم والاستيقاظ المتكرر ليلا، فقدان الشهية، ورفض الرضاعة وتناول الطعام، إسهال، وألم وتورم اللثة والتهابها وفقًا لمقالة نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية