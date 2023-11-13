شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند فحص حديثى الولادة ومتى تزور الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الولادة مباشرة هناك إجراء أساسى يقوم به الأطباء وهو فحص الطفل كليًا للأطمئنان على صحته وحالته والتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية أو عيوب خلقية، ولكن ماذا يحدث عند فحص حديثي الولادة؟ وخصوصًا بعد أشهر من الولادة، وحسب ما ذكره موقع laurelpedsmd فأن هذه الزيارة الأولى بالغة الأهمية، وسيقوم الأطباء بالتحقق ما يلي:

- وزن طفلك وطوله ومحيط رأسه

- معدل ضربات قلب طفلك

- منطقة الحبل السري

- كيف يتغذى طفلك

- وظائف المسالك البولية والأمعاء لدى طفلك

-أنماط نوم طفلك

ومع مرور الوقت يتحقق الأطباء من نمو الطفل الجسدي والعقلي من خلال التأكد من أن طفلك قادر على:

-التركيز على الأشياء التي تبعد 8-12 بوصة

-الرد على الصوت

-حرك أذرعهم وأرجلهم، واحتفظ بها في وضع مرن

-رفع رؤوسهم

قد يقوم أيضًا باختبار سمع طفلك وبصره للتأكد من خلو هاتين الحواس المهمة من المشاكل.

كم مرة يجب أن ترى الطبيب بعد فحص حديثي الولادة؟

الجدول الزمني الموصى به من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لأول عامين من زيارات طفلك لطب الأطفال:

عمر 2-5 أيام

شهر واحد

2 أشهر

4 أشهر

6 أشهر

9أشهر

12 شهر

15 شهرا

18 شهرا

24 شهرا

تسمح هذه الزيارات للأطباء بمراقبة نمو طفلك عن كثب، والتأكد من تحقيق المعالم المهمة، كما يتأكد الأطباء من حصول الطفل على التطعيمات المهمة له في المواعيد المضبوطة، وذلك لحماية الطفل من الأمراض الخطيرة والمعدية المحتملة.