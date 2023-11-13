شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الفم المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث سرطان الفم عندما يتطور ورم على سطح الشفاه أو الفم أو اللثة، وما يثير القلق أن حالات سرطان الفم آخذة في الارتفاع، تمامًا مثل أي نوع آخر من أنواع السرطان، ويعد الاكتشاف المبكر لسرطان الفم أمرًا أساسيًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل.

أعراض سرطان الفم المبكرة

وفقًا لتقرير موقع "express"، فإن العلامات الرئيسية لسرطان الفم تشمل: تقرحات الفم التي لا تلتئم بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو وجود كتل غير مفسرة في الفم، أو تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة دون سبب ولمدة متكررة.

أعراض سرطان الفم المبكرة

ومع ذلك، فإن هذه العلامات ليست العلامات الوحيدة لسرطان الفم التي يجب الانتباه إليها.

قد تشمل الأعراض الأخرى صعوبة في البلع تستمر لبضعة أسابيع، أو ظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم، أو ارتخاء الأسنان لأي سبب غير مبرر، أو نزيف غير مبرر أو تنميل في الفم.

وكشف التقرير عن أن كل هذه العلامات والأعراض يمكن أن يكون لها أيضًا تفسير طبيعي، ولكن إذا كانت تقلقك أو كانت مستمرة، فيجب عليك زيارة طبيب أسنانك لإجراء فحص طبي متخصص، حيث إن الخضوع لفحوصات طبيب الأسنان المنتظمة يمكن أن تساعد في تحديد العلامات التحذيرية مبكرًا.

وينصح التقرير باتباع الخطوات البسيطة التالية لملاحظة أى علامات غير طبيعية بالفم:

ارفع لسانك للأعلى وابحث عن أي تغيرات غير عادية في لون فمك، خاصة إذا أي تورم أو كتل أو تقرحات .

افتح فمك واسحب خديك إلى الخارج وابحث عن أي بقع حمراء أو بيضاء على الجزء الداخلي من خديك للتحقق من وجود تقرحات أو كتل أو ألم.

استخدم إصبعي الإبهام والسبابة داخل اللثة وخارجها، وحركهما ببطء حول فمك لتستشعر أي شيء غير عادي.

اسحب شفتك العليا للأعلى وشفتك السفلية للأسفل لتنظري داخل الفم بحثًا عن أي تقرحات أو تغيرات في اللون أو بحثًا عن أي كتل أو نتوءات.

افحص وجهك، هل هناك أي تورم في وجهك أو فكك لم تلاحظه من قبل؟ هل يمكنك رؤية أي شامات أصبحت أكبر.