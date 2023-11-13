أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر وتوابل للسيطرة عليها

بيروت - نادين محمد - هل تعلمين أن رغبتك الشديدة في تناول السكريات والحلوى ليست مجرد شهية أو ميول، بل هي مؤشر صحي لا يجب الاستهانة بها، قد تصل إلى حد الإدمان. ما هي أسباب الرغبة في تناول السكر بإفراط والحلول الطبيعية المتاحة للتغلب عليها؟

أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر

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يعيد الأطباء وخبراء التغذية أحد الأسباب الرئيسية للرغبة في تناول السكر إلى نقص المغنيسيوم في الجسم الذي يعمل على تنظيم إفرازات الناقل العصبي ويعرف بالدوبامين Dopamine الذي يؤدي إلى تجديد طاقة الجسم والشعور بالنشاط، وكذلك مستويات الأنسولين Insulin والغلوكوز Glucose. يلجأ البعض إلى تناول السكر كوسيلة للتخفيف من التوتر والضغط النفسي باعتباره عاملاً مهدئاً ومنشطاً للمزاج. فالسكر يعمل كوقود لخلايا الدماغ الذي يعي بأن الأطعمة الغنية به، هي بمثابة مكافأة له. وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Appetite عام 2014، وجد أن النساء اللاتي يعانين من الإجهاد والتوتر هن أكثر عرضة للشعور بالرغبة الشديدة في تناول الحلويات، مقارنةً بالنساء اللواتي لا يتعرضن للضغوط. إنخفاض مستويات السكر في الدم يؤدي إلى شعور بالجوع والرغبة في تناول السكر بسرعة لزيادة مستوى السكر في الدم. تلعب العوامل الوراثية دوراً في زيادة تناول السكر لدى البعض ممن يمتلكون جينات تجعلهم أكثر عرضة للاستجابة بشكل إيجابي للسكر. تخطي الوجبات أو الانتظار ساعات طويلة بينها دون تناول الطعام يحفز الجسم للسيطرة على جوعه إلى اختيار الأطعمة السريعة التي تمده بالطاقة، والسكريات من بين هذه الأطعمة، إذ يشعر الجسم بالاندفاع عند تناول قطعة من الحلويات في منتصف النهار، فيتحول السكر الموجود فيها إلى جلوكوز في مجرى الدم بشكلٍ سريع، للحصول على الطاقة عن طريق تصنيع هرمون الإنسولين من خلال البنكرياس، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكلٍ مفاجئ. عدم توازن بعض الهرمونات في الجسم، مثل اللبتين Leptinوالسيروتونين Serotonin يحفز الرغبة الشديدة في تناول الطعام، خاصة السكريات، وكذلك هرمون الإندورفين Endorphins الذي يتم إطلاقه في الجسم بعد تناول الطعام، كما يعتقد الخبراء أن التغيرات في مستويات هرمونات الإستروجين Estrogenوالبروجسترون Progesteroneتسبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات قبل الدورة الشهرية. بينت إحدى الدراسات ونشرت في مجلة Nature communications عام 2013 أن عدم الحصول على قسط وافٍ من النوم غالباً ما تتبعه رغبة شديدة في تناول الأطعمة الحلوة، المالحة، والنشوية. يشعر البعض ممن يعانون من مشاكل في الكلى، متلازمة تكيس المبايض، الإجهاد أو حتى انقطاع الطمث برغبة جامحة في تناول السكريات.

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توابل تقلل الرغبة في تناول السكر

للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكريات، ينصح خبراء التغذية بتناول كمية كافية من الماء على مدار اليوم، وبتضمين النظام الغذائي الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل بذور اليقطين، الموز، البقوليات، الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة، هذا إضافة إلى بعض التوابل منها:

الصورة من Adope

جوزة الطيب

تمتاز بنكهتها الحلوة وبقدرتها على زيادة مستويات السيروتونين Serotonin في الجسم، ما يؤدي إلى استقرار الحالة المزاجية وبالتالي، تخفيف الرغبة الشديدة في تناول السكر.

بذور الشمر

من النباتات العطرية، تمتلك خصائص مدرة للبول وتقلل من الرغبة المفرطة في تناول السكريات. ينصح بمضغه بعد الوجبات.

القرنفل

الصورة من Adope

تمتاز عيدان القرنفل باحتوائها الغني بالعناصر الغذائية وبخصائصها التي تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن إضافته إلى الحساء، الشاي والصلصات.

بذور الكزبرة

تحسن من إفراز الأنسولين في الجسم، ما يقلل من أضرار الجذور الحرة. يمكن إدراج بذور الكزبرة في النظام الغذائي أو قضم القليل منها بعد الطعام.

القرفة

تمتلك القرفة خصائص مضادة للالتهابات، تحسن من مستويات الأنسولين، لاحتوائها على مادة السينامالديهيد Cinnamaldehyde. يمكن إضافتها إلى الشاي، القهوة والطعام.

الهيل الأخضر

غني بالنكهات الزهرية والشبيهة بالحلوى، يساعد في التقليل من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

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