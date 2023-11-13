صحة ورشاقة

استشاري في أمراض القلب: معظم أسباب الإصابة بارتفاع الكوليسترول هي أسباب وراثية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضح الدكتور “خالد النمر” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن معظم أسباب الإصابة بارتفاع الكوليسترول هي أسباب وراثية.

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن الكثير من مرضى ارتفاع الكوليسترول الذين قابلهم، كانت إصابتهم نتيجة لأسباب وراثية.

وأفاد بأن هناك أسباب أخرى لارتفاع الكوليسترول منها كثرة تناول الطعام المفرط والسمنة، إضافة إلى تناول بعض الأدوية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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