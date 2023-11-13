استشاري في أمراض القلب: معظم أسباب الإصابة بارتفاع الكوليسترول هي أسباب وراثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضح الدكتور “خالد النمر” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن معظم أسباب الإصابة بارتفاع الكوليسترول هي أسباب وراثية.

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن الكثير من مرضى ارتفاع الكوليسترول الذين قابلهم، كانت إصابتهم نتيجة لأسباب وراثية.

وأفاد بأن هناك أسباب أخرى لارتفاع الكوليسترول منها كثرة تناول الطعام المفرط والسمنة، إضافة إلى تناول بعض الأدوية.