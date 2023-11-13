شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مقاومة أنسولين.. أنظمة غذائية للتحكم في مستويات السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط دائما تشخيص نقص الأنسولين بالجسم بمرض السكر، وهناك متلازمة تعرف باسم مقاومة الأنسولين وهي حالة مرضية تحدث في الجسم عندما لا تستجيب الخلايا الموجودة في العضلات والدهون والكبد بشكل جيد للأنسولين ولا يمكنها استخدام الجلوكوز من الدم للحصول على الطاقة، للتعويض عن ذلك، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين، ومع مرور الوقت ترتفع مستويات السكر في الدم.

وتوضح الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذبة العلاجية - قصر العينى، أن الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين يجب أن يخضعوا لنظام غذائى خاص للتحكم فى إفراز الأنسولين بالجسم.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية لـ " الخليج 365"، إلى أن هناك نوعان من الأنظمة الغذائية التى تعمل بشكل ممتاز للتحكم فى مقاومة الأسنولين يختار المريض بينهم:

أولا نظام منخفض السعرات الحرارية ويعنى أن يقوم الشخص بتقليل كمية الطعام بشكل أقل مما يحتاجه الجسم وبالتالى تقليل السعرات الحرارية، ثانيا

نظام منخفض الكربوهيدرات وهو يعنى تناول أطعمة على قدر احتياج الجسم من السعرات الحرارية ولكن يتم التحكم فى كمية ونوعية الكربوهيدات والنشويات مثلا تناول الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض، واشرب الماء بدل من الصودا، وقلل من تناول الأطعمة السكرية.

ولفتت طبيبة التغذية إلى أن الدراسات أثبتت أن الأشخاص الذين اتبعوا أحد النظامين حافظوا على وزنهم وعلى مستوى الأنسولين بالجسم

وبحسب موقع " familydoctor"، لا يمكنك منع أو تجنب عوامل الخطر التى تسبب مقاومة الأنسولين مثل العمر، والتاريخ الوراثى، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل مقاومة الأنسولين عن طريق فقدان الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي صحي والتركيزعلى الكربوهيدرات الصحية.