علامات واضحة على أنك تعاني من نقص فيتامين سي

بيروت - نادين محمد - يتمتع الفيتامين C بالعديد من الفوائد الصحية منها الحفاظ على خلايا الجسم صحية، ومساعدته على نمو وإصلاح الأنسجة والحفاظ على ليونة الجلد، وعلى امتصاص الحديد وشفاء الجروح، والحفاظ على حالة جيدة من العظام والأسنان والأوعية الدموية والغضاريف. لكن هناك علامات محددة تشير الى أنك تعانين من نقص فيتامين C في وقت مبكر. اليك أبرز هذه العلامات، حتى تتمكني من تحسين صحتك العامة على الفور.

اللثة غالباً ما تكون متورمة وتنزف

فيتامين C أساسي لصحة اللثة. إذا لم تحصل على المدخول اليومي المناسب، فمن المحتمل أن تصاب بالتهاب اللثة. إذا كنت تشعرين بأنك تعتني بصحة أسنانك جيداً ولكنك ما زلت تعاني من تورم ونزف اللثة، فحاولي تناول المزيد من فيتامين سي. يحسب العلماء حوالي 75 ملجم يومياً للنساء البالغات و90 ملجم يومياً للرجال البالغين.

كدمات بسهولة جداً

إذا كنت تعانين من كدمات، فهذا قد يكون مؤشرا الى أنك تعانين من نقص فيتامين C في نظامك وتأخذ الخدوش وقتاً طويلاً للشفاء، ويحتاج الجسم إلى فيتامين سي لإنتاج الكولاجين.

شعرك هش ويسقط بسهولة

الصورة منfreepik

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر وتكسره، فمن المحتمل أنك لا تتناولي جرعتك اليومية من فيتامين C. قبل إنفاق الكثير من المال على منتجات الشعر، حاولي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي والكيوي. يحتوي الكثير من الأطعمة التي يتم تناولها على نطاق واسع على ما يكفي من فيتامين C، لذلك ليس من الضروري تناول المكملات الغذائية. كل ما تحتاجينه هو اتباع نظام غذائي صحي.

لديك ألم مفاصل متكرر

الصورة منfreepik

ألم المفاصل هو علامة مبكرة شائعة لنقص فيتامين سي؛ لأن هذا الفيتامين هو أحد مضادات الأكسدة القوية، يمكن أن يؤدي عدم وجوده في جسمك إلى التهاب يمكن أن يسبب ألم المفاصل. قد يكون ألم المفاصل فظيعاً للغاية، لذا فإن جعل فيتامين سي جزءاً من روتينك اليومي فكرة جيدة.

أنت تمرض باستمرار

إذا كنت تعاني من حالات متكررة من الإنفلونزا ونزلات البرد والتهابات، فربما تكون المناعة لديك منخفضة. فيتامين C يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تقاوم الأمراض المعدية.

اكتساب وزناً دون سبب واضح

إذا لم تمري بأي تغيير كبير في نمط حياتك، لكنك ما زلت تكتسبين الوزن، فقد يكون له علاقة بنقص فيتامين سي. تظهر الأبحاث المبكرة وجود صلة بين انخفاض فيتامين C وارتفاع الدهون في الجسم، وخاصة الدهون في البطن. يساعد فيتامين سي جسمك على حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة.

تشعرين بالنعاس والتعب خلال النهار

الصورة منfreepik

إذا كنت تحصلdk على ما يكفي من النوم أثناء الليل، لكنك ما زلت تشعرين بالخمول أثناء النهار، فمن المحتمل أنك لا تحصلي على ما يكفي من فيتامين سي. التعب هو أحد الأعراض العديدة التي تنجم عن نقص فيتامين C في جسمك. من المحتمل أن تشعري بالتعب بعد ضبط استهلاكك اليومي. ننصحك بأكل الكيوي بدلاً من شرب 10 أكواب من القهوة!

بشرتك تبدو جافة

الصورة من freepik

كما قلنا في وقت سابق، فيتامين C مهم للغاية لإنتاج الكولاجين. هذا يعني أنك إذا لم تحصلي على كمية كافية من فيتامين C، فمن المرجح أن تبدو بشرتك جافة وفيها تجاعيد؛ لأن الكولاجين يجعل بشرتك توهج.

اقرئي أيضاً: سيروم فيتامين C مفيد للبشرة

لديك نزيف في الأنف متكررة

لا يعد نزيف الأنف خطيراً على صحتك بشكل عام، ولكن إذا كنت تعانين منه كثيراً، فقد يعني ذلك أيضاً أن جسمك يحتاج إلى مزيد من فيتامين C. ويمتلئ أنفك بأوعية دموية صغيرة، كما أن فيتامين C مهم لمنعه من أن يصبح ضعيفاً. إذا لم تكوني قوية بما فيه الكفاية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف في الأنف.

أظافرك رقيقة وضعيفة

يحتاج الجسم إلى فيتامين C من أجل امتصاص الحديد بشكل أفضل. إذا كان نظامك ينفد من فيتامين C، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يتسبب في هشاشة الأظافر. قد يؤدي تحديث نظامك الغذائي مع المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة إلى حل هذه المشكلة وتحسين صحتك بشكل عام.

هل لديك أي من هذه الأعراض؟ والآن هل تخططين لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين C؟

قد يعجبك أيضًا