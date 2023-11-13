شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عنده أنيميا الفول.. روشتة غذائية بالأطعمة المسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور مدحت علي الزيات استشاري طب الأطفال في كلية طب القصر العيني، أن أنيميا الفول تعد من الأمراض التي يجب توخي الحذر منها، لأنها تعرض الطفل للعديد من المشاكل في حالة تناول الأطعمة الممنوعة عليه.

وأوضح أن جسم الإنسان ينتج إنزيم يطلق عليه "سداسي فوسفات الجلوكوز النازع للهيدروجين"، وعند الإصابة بأنيميا الفول يحدث خلل في إنتاج هذا الإنزيم، ويتسبب في عدم قدرة الخلايا الحمراء علي إنتاجه، ويزداد فرص ظهور أعراض أنيميا الفول.

وهناك العديد من الأعراض التي تظهر عند الإصابة بأنيميا الفول، وتكون بمثابة حرس إنذار للإصابة بالمرض، ومنها، زيادة ضربات القلب، وصعوبة بالتنفس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإرهاق الشديد، والدوخة، وشحوب البشرة.

وأضاف الزيات، أن خلايا الدم الحمراء التي تعاني من نقص هذا الإنزيم، يكون لديها حساسية تجاه بعض أنواع الطعام التي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير.

أطعمة الممنوعة لمرضى أنيميا الفول.





وقدم استشاري طب الأطفال الأطعمة الممنوعة علي مرضي انيميا الفول، ومنها: - البقوليات.

- المكسرات.

- العدس.

- الفول.

- الفاصوليا.

- البازلاء.

- اللوبيا.

- الحمص.

- الطعمية.

- البصارة.





كما أوضح الأطعمة المسموحة لمرضي أنيميا الفول، ومنها:

أطعمة مسموحة لمرضى أنيميا الفول

-البروتين.

-الخضروات غير السابق ذكرها في الممنوع علي مرضي أنيميا الفول.

-الفواكه.

-النشويات.