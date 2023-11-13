شكرا لقرائتكم خبر عن امتى تاخدى ابنك الحميات.. 5 أعراض تجعلك تنقلينه إلى المستشفى فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقف كثير من الأمهات حائرات أمام شكوى طفلها المرضية، فما هي الحالات التي يصبح فيها نقل طفلك إلى مستشفى الحميات ضرورى؟

أجاب الدكتور ماهر الجارحى استشارى أمراض الباطنة والصدر، ونائب مدير مستشفى الحميات، موضحًا مجموعة من أبرز العلامات والأعراض التي يجب فيها نقل الطفل إلى مستشفى الحميات للفحص والعلاج على الفور، ومن أبرز هذه العلامات:

1- الحمى وارتفاع درجة حرارة الطفل فوق الـ38 ونصف دون القدرة على السيطرة عليها سواء بالخافض أو بالكمادات

2- استمرار الحمى لأيام عديدة وعدم القدرة على إخفاضها بأية طريقة

3- الهلوسة وقلة الوعى والادراك عند الطفل فتجديه غير قادر على الاستيعات والرد، ولديه حالة من الهمدان والذبول ولا يستطيع التجاوب معك أثناء الحديث، ويقل انتباهه بشكل ملحوظ

4- شكوى الطفل من صداع وألم بالرأس مزعج

5- القيء المستمر إذا صاحبته الأعراض السابقة أو معظمها

هذه الأعراض – وفقًا لدكتور ماهر – هي دلالة واضحة لضرورة نقل الطفل إلى المستشفى المتخصصة في الحميات، للتدخل الطبي المتخصص في حالته بشكل سريع، ووقايته من المضاعفات الخطيرة المحتملة لتلك الأعراض كالإصابة بالتهاب فيروسي في المخ نتيجة الحمى، فضلاً عن زيادة حدة الالتهاب الفيروسى أو البكتيرى المصاب به الطفل، وهى حالة غير جيدة، وكذا قد تتطور الإصابة لالتهاب رئوى فيروسى أو بكتيرى.

وحذر استشارى الصدر من إعطاء الأم للطفل أية أدوية أو مضادات حيوية أو فيروسية قبل نقله إلى المستشفى، وضرورة الاكتفاء فقط بخافض الحرارة مع تسجيل الأعراض لذكرها للطبيب المعالج.