شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ضعف الذاكرة.. اعرف ده خرف ولا نقص فيتامين ب12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل فيتامين ب 12 أحد الفيتامينات المهمة التي تدعم صحة الجهاز العصبى المركزى وتعزز الصحة العامة للجسم، قد يسبب نقص الفيتامين على المدى الطويل في تلف الأعصاب، وقد يؤدي إلى أعراض عصبية مستمرة، في كثير من الأحيان.

ووفقًا لتقرير موقع OnlyMyHealthنتعرف على الطبيعة المتداخلة لنقص فيتامين ب 12 والخرف، يمكن أن تحاكي هذه الأعراض أو يتم الخلط بينها وبين الخرف، ما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج المبكر.

ما هو نقص فيتامين ب 12؟

فيتامين ب 12، هو عنصر غذائي أساسى يساعد فى الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية، فهو يساعد في عملية تكوين الحمض النووي، وهو مادة وراثية في جميع الخلايا ويقلل أيضًا من خطر فقر الدم.

عندما يتعلق الأمر بفيتامين ب12، فإن المشكلة تكمن في أن جسمنا لا تستطيع إنتاجه، وبالتالي يجب عليه الاعتماد على مصادر الغذاء والمكملات الغذائية، غالبًا ما تُرى مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 بين النباتيين، حيث لا يوجد هذا المعدن في المنتجات الغذائية النباتية.

ما هو الخرف؟

يشير الخرف إلى فقدان الوظائف المعرفية، مثل ضعف الذاكرة، وعدم التركيز، وصعوبة جمع الأفكار، لدرجة أنه يبدأ في التأثير على الحياة اليومية للشخص ومن المهم أن نلاحظ أن الخرف ليس مرضا في حد ذاته، بل هو مصطلح عام لعدة أمراض، بما في ذلك مرض الزهايمر.

أوجه التشابه بين نقص فيتامين ب 12 والخرف

كشف التقرير عن أن بعض أعراض الخرف ونقص فيتامين ب12 قد تكون متشابهة، ما قد يسبب سوء فهم في التشخيص، فمثلاً أعراض مثل الضعف الإدراكي، والتغيرات المفاجئة في المزاج، والشعور بالتعب والضعف، وصعوبة النطق يمكن أن تكون متشابهة في كل من نقص فيتامين ب 12 والخرف، ولهذا السبب يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض لضمان التشخيص المناسب.

العوامل المميزة التي يجب ملاحظتها

على الرغم من أن كلاً من فيتامين ب12 والخرف لهما أعراض متشابهة، إلا أنه يمكن تمييزهما من خلال بعض العوامل الرئيسية، وتشمل هذه:

أسباب نقص فيتامين ب12

يتم ملاحظة نقص فيتامين ب 12 بشكل متكرر لدى النباتيين بسبب عدم تناولهم أي مصدر من مصادر اللحوم ويمكن أن يحدث بسبب اتباع نظام غذائي منخفض في فيتامين ب 12.

هناك أيضا بعض الاضطرابات التي تمنع الجسم من امتصاص فيتامين ب 12، والتي تشمل فقر الدم الخبيث، ومرض كرون، ومرض الاضطرابات الهضمية.

الاستخدام طويل الأمد للعديد من الأدوية، قد يسبب أيضًا مشاكل في امتصاص فيتامين ب12.

أسباب الخرف

قد ينجم الخرف عن مرض الزهايمر أو مرض باركنسون أو أمراض التنكس العصبي الأخرى

قد يحدث الخرف بسبب السكتة الدماغية أو اضطرابات الأوعية الدموية الأخرى في الدماغ.

العلاج

عندما يتعلق الأمر بنقص فيتامين ب12، فإن مكملات فيتامين ب12 أو التعديلات الغذائية يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى عكس الأعراض أو تحسينها بشكل كبير ومع ذلك، أن غالبية أنواع الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، تتطور بمرور الوقت ولا يمكن علاجها.

هل يمكن أن يكون نقص فيتامين ب12 أحد العوامل المساهمة في خطر الإصابة بالخرف؟

أشارت الأبحاث إلى أن المستويات غير الكافية من فيتامين ب 12 قد تشكل عامل خطر محتمل للتدهور المعرفي وضمور الدماغ، وهما حالتان مرتبطتان بالخرف، ولكن الطبيعة الدقيقة العلاقة بين الخرف ونقص فيتامين ب 12 لا تزال غير واضحة.