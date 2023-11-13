شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من نقص الكالسيوم في الجسم.. يعرضك للإكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد جودة استشاري الباطنة والغدد الصماء في كلية طب الزقازيق، أن الكالسيوم يعتبر من أهم العناصر الغذائية للجسم، فهو يساعد في بناء الأسنان والعظام والعضلات، وعند نقص نسبته يتعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية.

وأشار استشاري الباطنة، إلى أن نقص الكالسيوم في الجسم لا يعني فقط عدم تناول الأطعمة الغنية به، بل قد يكون علامة علي وجود خلل في الجسم، كخلل الغدة الجار درقية، أو نقص نسبة فيتامين د بالجسم، أو سوء امتصاصه، أو وجود مشكلة في الجهاز الهضمي، ولذا يجب إجراء العديد من الفحوصات للتأكد من السبب.

وأضاف جودة، أن هناك العديد من الأعراض التي تعني نقص نسبة الكالسيوم في الجسم، بعضها يكون شديد، وهي حدوث رعشة في اليدين، وتيبس وانقباضات في العضلات، تنميل حول الفم وفي الأطراف، ووخز في أطراف الجسم، أما في الحالات البسيطة يتعرضون بشكل سهل للإصابة بهشاشة العظام.

ومن مضاعفات نقص نسبة الكالسيوم في الجسم، أكد استشاري الباطنة، أن تبدأ بهشاشة العظام، ظهور مشاكل في الأسنان كتسوس، وتهيج اللثة، وسهولة كسرها، وأيضا سهولة الإصابة بالإكتئاب، حيث أكدت العديد من الأبحاث وجود إرتباط بين اضطرابات المزاج ونقص الكالسيوم.

وأخيرا قدم الاستشاري العديد من النصائح المهمة لمرضي نقص الكالسيوم بالجسم، ومنها:

-تناول الحليب يوميا.

- التعرض للشمس يساعد علي زيادة نسبة فيتامين د الذي يساهم في سهولة امتصاص الكالسيوم.

-أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالبيض، والخضروات، والحليب ومشتقاته.

-المتابعة مع الطبيب للتعرف علي نسبة الحبوب التعويضية التي يحتاجها الجسم.