هل ينتقل جدري الماء عن طريق التنفس ومتى تظهر الأعراض؟

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القاهرة - سامية سيد - جدري الماء هو مرض شديد العدوى يتميز بطفح جلدي مثير للحكة على الوجه وفروة الرأس والجذع مع بقع وردية وبثور صغيرة مملوءة بالسوائل تجف وتصبح قشورًا بعد أربعة إلى خمسة أيام، في هذا التقرير نتعرف على أعراض جدرى الماء وطرق انتقال العدوى عن طريق التنفس، بحسب موقع ولاية نيويورك الأمريكية.

هل ينتقل جدرى الماء عن طريق التنفس؟

وينتقل جدري الماء من شخص لآخر عن طريق اللمس المباشر للبثور أو اللعاب أو المخاط الخاص بشخص مصاب، كما يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الهواء عن طريق السعال والعطس.

ويمكن أن ينتشر جدري الماء بشكل غير مباشر عن طريق لمس الأشياء الملوثة حديثًا، مثل الملابس، من شخص مصاب.

الاتصال المباشر مع بثور شخص مصاب بالقوباء المنطقية يمكن أن يسبب جدري الماء لدى شخص لم يصب بالجدري ولم يتم تطعيمه، لم تعد البثور الجافة والمتقشرة قادرة على نشر جدري الماء.

أعراض جدري الماء

تشمل الأعراض الأولية ظهور مفاجئ لحمى طفيفة والشعور بالتعب والضعف وسرعان ما يتبعها طفح جلدي مثير للحكة يشبه البثور، وتجف البثور في نهاية المطاف، وتتقشر وتشكل قشورًا، وتميل البثور إلى أن تكون أكثر شيوعًا في الأجزاء المغطاة منها في الأجزاء المكشوفة من الجسم.

وقد تظهر على فروة الرأس والإبطين والجذع وحتى على الجفون والفم، وتحدث أحيانًا عدوى خفيفة أو بدون أعراض عند الأطفال، وعادة ما يكون المرض أكثر خطورة عند الرضع الصغار والبالغين منه عند الأطفال.

وتظهر الأعراض عادة بعد 14 إلى 16 يومًا (تتراوح من 10 إلى 21 يومًا) بعد التعرض لشخص مصاب بالجدري المائي أو الهربس النطاقي (القوباء المنطقية).