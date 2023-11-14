شكرا لقرائتكم خبر عن هل ظهور أكياس تحت اللسان وفى اللثة خطر على صحتك؟.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء إبراهيم، استشاري طب الأسنان في كلية طب جامعة القاهرة، أن ظهور أكياس تحت اللسان وفي اللثة، له العديد من الأسباب التي يجب وضعها في عين الاعتبار للحصول على العلاج الصحيح للحالة، ومن أسبابها التعرض لانسداد في القناة اللعابية أي تراكم اللعاب، أو إصابة الغدة اللعابية بتمزق، أو التهاب في الغدة اللعابية، فعتد تراكم اللعاب تحت اللسان يتسبب في هذا ظهور الأكياس.

وأضاف استشاري الأسنان، أن هناك أعراض لظهور أكياس تحت اللسان واللثة، ومنها انتفاخ أو تورم تحت اللسان وفي اللثة، وألم وعدم الراحة في الفم، وصعوبة البلع، وكثرة إفراز اللعاب، وكل هذه الأعراض تعني ظهور لأكياس ويجب الذهاب للطبيب للتشخيص.

وأوضح علاء إبراهيم، أن تشخيص كيس تحت اللسان واللثة، يتم من خلال فحص الطبيب في العيادة، وإجراء بعض الفحصوات كفحص الموجات فوق الصوتية لتأكد الإصابة والبدء في العلاج.

وحذر علاء، من مضاعفات كيس تحت اللسان واللثة، حيث إنه يتسبب في العدوى، وتعرض المريض لألم يصعب تحملها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى انسداد مجرى الهواء ولذا يتعرض المريض لضيق في التنفس.

وأشار استشاري طب الأسنان، إلى أن علاج كيس تحت اللسان واللثة، يحتاج إلى تفريغ الكيس أي تفريغ السوائل المتواجة في الكيس وذلك إذا كان الكيس صغير الحجم، بينما إذا كان الكيس كبير وتسبب في مشاكل في الغدة اللعابية فيتم استئصال الكيس عن طريق خضوع المريض لعملية وتخدير كامل.