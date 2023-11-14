شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بيخسس.. فوائد مذهلة لشاى الماتشا تجعله مشروبك اليومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاى بأنواعه له الكثير من الفوائد الصحية، وشاى الماتشا بشكل خاص له العديد من الفوائد، وفقًا لتقرير نشر في موقع forbes فإن هذا الشاي الذى انتشر استخدامه على نطاق واسع، فوائده تعدت كونه عاملاً مساعداً على تقليل الوزن وإنقاصه.

وتابع التقرير أن شاى الماتشا من أنواع الشاى التي تحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة الصحية والتي تحافظ على نضارة الجسم وشبابه، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكنه أن يساعد في الوقاية من الالتهابات، كما أنه يحتوى على مجموعة مواد وأحماض مهمة وصحية للغاية.

وتابع التقرير أهم وأبرز فوائد شاى الماتشا والتي من أهمها أنه يزيد من النشاط يعزز من التخلص من الدهون، فضلاً عن أنه يعزز من توهج البشرة وسلامتها ونضارتها، فهو يزيد من التئام الالتهابات والروح، ويقاوم الصدفية والقرح، كما وأكدت الدراسات - وفقا للتقرير - أنه يحد من فرص الإصابة بسرطان المعدة، كما وجدت أن المكونات الخاصة بهذا الشاي، كالكاتيكين يساعد على تعزيز فاعلية العلاج الكيميائى المستخدم لعلاج بعض الأورام، وإضافة لما سبق، فقد ذكر التقرير مجموعة من الفوائد الأخرى الفعالة لشاى الماتشا والتي من بينها أنه يحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة، وهذه هي نقطة قوته، لذا يساعد الجسم على تحسين صحة القلب وتعزيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي، فضلاً عن تعزيزه لسلامة الأوعية، وبالتالي فهو يقى من بعض نوبات القلب وتصلبات الشرايين.