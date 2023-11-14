شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بمرض السكر.. أعراض خفية أبرزها التهاب وتغيرات فى السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير المنشور فى موقع "health"، أن هناك العديد من الأعراض المعروفة بالإصابة بمرض السكر، كالرغبة المتكررة في التبول والعطش المستمر، ونقصان الوزن، والتهاب اللثة، والتهابات في الجسم، مشيرًا إلى أن هناك أعراض غير معروفة مرتبطة بالإصابة بمرض السكر، يجب التعرف عليها، ومنها:

تغيرات الجلد

قد تكون بعض الأمراض الجلدية من العلامات الأولى لمرض السكري، وظهور بقعة داكنة وسميكة في بعض الأماكن بالجسم، كالإبط، وخلق الرقبة، والقدم، ويرجع السبب في الإصابة بهذا ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم.

الالتهابات المتكررة

يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى كثرة فرص إضعاف المناعة التي تزيد من فرص الإصابة بالتهابات بكتيرية أو فطرية، ولذا يزداد فرص التعرص والإصابة بالإلتهابات المتكررة في الجسم.

التغيرات في الرؤية

يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على تغيرات في الرؤية لديك، فيؤدي السكر الزائد إلى إتلاف الأوعية الصغيرة في العين، ويسبب تغيرات في السوائل المحاطة بها، مما يؤثر على مدى وضوح الرؤية لديك، فيتعرض الشخص لرؤية ضبابية أو صعوبة في القراءة أو رؤية الأشياء البعيدة، ويمكن أن تتفاقم تغيرات الرؤية إذا لم يتم علاجها.

تغيرات في السمع

يزيد مرض السكر من تعرض الشخص لضعف في السمع الذي قد يصل إلي فقدان السمع، وقد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب الصغيرة في الأذن الداخلية، قد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم على المدى الطويل إلى إتلاف الطريقة التي ترسل بها أذنك الداخلية الإشارات العصبية إلى الدماغ.

الوخز أو التنميل

قد يؤدي مرض السكري إلى تلف أعصاب الجسم، وترسل أعصابك رسائل إلى أجزاء جسمك، لتساعدهم علي المشي والحركة، وقد يؤثر مرض السكر على إرسال هذه الرسائل.