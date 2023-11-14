أسباب شعوركِ بالجوع المستمر

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ تشعرين بالجوع طوال الوقت، حتى بعد تناول الأكل فهذه ليست حالة نادرة، بل ثمة آلاف يشاركون هذا الشعور. الجوع هو إشارة إلى أن جسمك يحتاج إلى المزيد من الطعام. قد تشعرين أن معدتك فارغة وقد يتبعه شعور بالدوار أو عدم التوازن.

لكن الجوع ليس دائمًا حقيقي فقد يكون شعور عاطفي أكثر منه فيسيولوجي، بدافع الحزن، أو الملل، أو حتى السعادة. المشكلة هي أن تناول أكثر مما يحتاجه جسمكِ يؤدي إلى زيادة الوزن.

ما هو الجوع؟



يمكن أن يكون الجوع جسديًا أو نفسيًا أو حتى مزيجًا من الاثنين. من الصعب التمييز بين الجوع الجسدي الحقيقي والرغبة العاطفية في تناول الطعام.

الجوع الجسدي

يحدث الجوع الجسدي عندما تحتاجين حقًا إلى تناول الطعام. المعدة هي عضو عضلي يتوسع وينقبض. عندما يمتد بعد تناول الطعام والسوائل، من الطبيعي أن تشعرين بالشبع. هرمون يسمى اللبتين هو المسؤول عن الشعور بالشبع ويشير إلى أن الجسم ممتليء من ثم تتوقفين عن الأكل. عندما تكون معدتك فارغة، فإنها تنقبض مما يسبب آلام الجوع. تنخفض مستويات السكر في الدم، وتنتج معدتك هرمونًا يسمى الجريلين، مما يدفعكِ إلى تناول الطعام.



الجوع العاطفي

الصورة من freepik

الجوع العاطفي لا ينجم عن الجوع الفسيولوجي الحقيقي أو الحاجة إلى التغذية. يحدث ذلك عندما يكون لديكِ مشاعر مضطربة مثل التوتر. على عكس الجوع الحقيقي، فإن الجوع العاطفي يثير الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة - عادة ما تكون حلوة أو مالحة أو مقرمشة.

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أسباب الشعور بالجوع

إذا كنتِ تتناولين وجبة إفطار دسمة ثم تشعر بالجوع بعد ساعة، فقد يكون السبب هو عدم الحصول على قسط كاف من النوم إلى الشعور بالإرهاق،

إليك أسباب قد تجعلك تشعر بالجوع المستمر:



نقص البروتين

البروتين هو أحد العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمك (الكربوهيدرات والدهون هما العنصران الآخران) لمده بالطاقة. لذلك يجب تناول هذا المزيج معًا لتحقيق الشعور بالشبع، على سبيل المثال، تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات يؤدي إلى ارتفاع السكر ثم انخفاضه مما يؤدي إلى الجوع، لكن عندما تضيفين البروتين إلى الكربوهيدرات المعقدة، فإن ذلك يبطئ معدل الجلوكوز ما يعزز الشعور.



النوم

الصورة من freepik

اذا كنتِ تعانين من اضطرابات النوم ولا تحصلين على سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن. يساعد النوم على تنظيم هرمون الجريلين ، وهو الهرمون المحفز للشهية. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من مادة الغرين، مما يؤدي إلى شعوركِ بالجوع عندما تكون في حاجة بالفعل إلى النوم.



الكربوهيدرات المكررة

ابتعدي عن الأطعمة المصنوعة من الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض أو الأرز الأبيض، تتم معالجة هذه المكونات بطريقة تفقدها الكثير من العناصر الغذائية والألياف. تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة لا يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة. يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعندما ينخفض، تشعرين بالجوع مرة أخرى.

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انخفاض الدهون الصحية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والجوز أو بذور الكتان يمكن أن تساعد في ضبط شهيتك. ولكن إذا كنتِ تتبعين نظام منخفض الدهون الصحية في نظامك الغذائي ، فقد يؤدي ذلك إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.



انخفاض الألياف

ابحثي عن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والعدس والفاصوليا والشوفان للمساعدة في إطلاق الهرمونات التي تقلل الشهية. تتمدد الألياف في بطنكِ لتحفز هذا الشعور بالشبع في وقت مبكر.



نقص الماء

نقص الماء يسبب زيادة الوزن- المصدر freepik



يشعر الكثير منا بالجوع بينما في الحقيقة هو شعور بالعطش، لذلك عليكِ شرب الماء طوال اليوم حتى يترطب الجسم من الداخل.



التوتر

يلجأ الكثير منا إلى الطعام عندما نشعر بالتوتر، لذلك ابحثي عن وسيلة لتخفيف التوتر دون الاعتماد على الطعام، أوجدي شيئًا يشعركِ بالمتعة ويسيطر على التوتر و القلق مثل الخروج في الهواء النقي. أيضًا التنفس العميق يساعد على تهدئة نفسك بشكل طبيعي. حتى أن أخذ حمام ساخن أو القراءة يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر.

المصادر:

Henryford

Eating well