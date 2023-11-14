في اليوم العالمي لمرض السكري.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة

بيروت - نادين محمد - يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه وتشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. تعتمد أعراض السكري على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص، أما في حال الإصابة بالسكري من النوع الأول، فإن الأعراض عادة ما تظهر بسرعة وتكون أشدّ. في اليوم العالمي لمرض السكري الموافق 14 من نوفمبر إليك أبرز أسباب الإصابة بمرض السكري وأعراض يجب الانتباه إليها.

أعراض مرض السكري

كثرة التبول من أعراض مرض السكري - مصدر الصورة freepik

يمكن أن تبدأ الإصابة بالسكري من النوع الأول في أي سن. لكنه يظهر غالبًا في مرحلة الطفولة أو المراهقة. أما السكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعًا فقد تبدأ الإصابة به في أي سن. إليك أهم أعراض السكري من النوع الأول والنوع الثاني وهي كالتالي:

الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

كثرة التبول.

فقدان الوزن من دون قصد.

وجود كيتونات في البول. والكيتونات أحد النواتج الثانوية لتكسُّر العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم.

الشعور بالتعب والضعف.

سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.

الرؤية الضبابية.

بطء التئام القروح.

الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد .

أسباب الإصابة بداء السكري

لفهم داء السكري، من المهم فهم كيفية استخدام الجسم للجلوكوز عادةً وكيفية عمل الأنسولين

يفرز البنكرياس الأنسولين في مجرى الدم.

ينتشر الأنسولين ليسمح بدخول السكر إلى الخلايا.

يخفض الأنسولين كمية السكر الموجودة في مجرى الدم.

مع انخفاض مستوى السكر في الدم، ينخفض أيضًا إفراز الأنسولين من البنكرياس.

متى تزورين الطبيب؟

بمجرد ظهور أعراض السكري عليك زيارة الطبيب - مصدر الصورة AdobeStock

إذا كنت تعتقدين أنك أنت أو طفلك مصابين بداء السكري. إذا لاحظت أيًّا من الأعراض المحتملة لداء السكري، فتواصلي مع طبيبك. كلما شُخِّصت الحالة المرضية مبكرًا، كان بدء العلاج أسرع.

إذا شُخِّصت حالتك بالفعل كمريض بداء السكري. بعد معرفة تشخيص حالتك، ستحتاجين إلى متابعة طبية دقيقة حتى تستقر مستويات السكر في الدم.

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عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري

عوامل خطر الإصابة بداء السكري - مصدر الصورة freepik

تتوقف عوامل خطر الإصابة بداء السكري على نوعه. ويؤدي التاريخ المرضي العائلي دورًا في جميع أنواع السكري أحيانًا ما يخضع أفراد عائلات المصابين بداء السكري من النوع الأول للفحوص بحثًا عن وجود خلايا مناعية مضادة لداء السكري (أجسام مضادة ذاتية).

تتطور المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري تدريجيًا. كلما طالت فترة الإصابة بالسكري وكان معدل السكر في دمك أقل، زاد خطر حدوث مضاعفات.

مرض السكري

يزيد مرض السكري بشكل كبير من خطر الإصابة بكثير من مشكلات القلب. ويمكن أن تشمل تلك الأمراض مرض الشريان التاجي مع آلام في الصدر (الذبحة الصدرية) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتضيق (تصلب) الشرايين. إذا كنت مصابًا بالسكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

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تلف الأعصاب

تضر نسبة السكر الزائدة بجدران الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) المغذية للأعصاب، وخاصة في الساقين. وقد يُسبب ذلك الشعور بنخر أو خَدر أو حرق أو ألم يبدأ عادةً في أطراف أصابع القدم أو أصابع اليدين وينتشر تدريجيًا إلى الأعلى.

مشاكل الهضم

يمكن أن يُسبب تلف الأعصاب المرتبطة بالهضم مشكلات كالغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك.

تلف الكلى

تلف الكلى الناتج عن السكري (اعتلال الكلية السكري). تحتوي الكلية على ملايين تجمعات الأوعية الدموية الدقيقة (الكُبيبات) التي تنقي الفضلات من الدم. ويمكن أن يضر داء السكري بنظام الترشيح الدقيق في الكلى.

المصدر :هيلث لاين