شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى لمريض السكر النوع 2.. من الفطار للعشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من النوع الثاني، يتطلب الحرص فى تناول الأطعمة والحرص على تناول الأدوية، و التوقف عن التدخين، وممارسة المزيد من النشاط وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Diabetes UK، والذى أوضح التالى..





ما هو النظام الغذائي لمرض السكري؟

لا يوجد نظام غذائي خاص حصريًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، لا يوجد شخصان مصابان بالسكري متماثلان، لذلك لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لتناول الطعام لجميع مرضى السكري.

ما يجب أن تأكله عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2..

الإفطار ..



أفكار الإفطار عندما يكون لديك مرض السكري أفكار الإفطار عندما يكون لديك مرض السكري يمكن تعديل وصفاتك ووجباتك المفضلة لتكون أكثر صحة دون أن تلاحظ اختلافًا كبيرًا.

بعض أفكار الإفطار الصحية التي يمكنك الاختيار من بينها:

- الحبوب الكاملة مع الحليب.

- شريحتان من خبز الحبوب الكاملة مع زيت الزيتون.

ـ كوب زبادي طبيعي غير المحلى بجانب فاكهة.

ـ قطعتان أفوكادو مع بيضة مسلوقة.





الغداء..ـ شطيرة سلطة دجاج أو تونة.

أو سلطة مكرونة صغيرة

أو شوربة مع الحبوب الكاملة

أوقطعة من سمك السلمون أو شريحة لحم التونة والسلطة.

ـ تناول قطعة من الفاكهة أو كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى بعد الغداء.





العشاء..ـ لازانيا وسلطة.

ـ دجاج مشوي وخضار مع أو بدون البطاطس.

ـ الخضروات، مع أو بدون الأرز البني.

ـ خبز مع الدجاج والسلطة.

ـ سمك السلمون والخضراوات، مع أو بدون الشعرية.

ـ الكاري مع الحمص والأرز البني.





هل يمكنني أكل الفاكهة؟

نعم، الفاكهة الكاملة مفيدة للجميع، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فلا يختلف الأمر، لا ينبغي عليك تجنبها لأنها سكرية، تحتوي الفواكه على السكر، لكنه سكر طبيعي، يختلف السكر الموجود في الفاكهة الكاملة عن السكر المضاف في أشياء مثل الشوكولاتة والبسكويت والكعك أو غيرها من السكر الحر الموجود في عصائر الفاكهة والعصائر.





هل يمكن تناول وجبة خفيفة بين الوجبات؟لا تحتاج إلى تناول وجبات خفيفة إذا كنت لا تتناول أي دواء لمرض السكري من النوع الثاني، إذا كنت تعالج مرض السكري بأدوية تعرضك لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم، مثل الأنسولين، فقد تحتاج إلى وجبة خفيفة لمنع حدوث نقص السكر في الدم.

ومع ذلك، فإن تناول الوجبات الخفيفة بشكل عام يمكن أن يزيد من صعوبة التحكم في الوزن الصحي، وهو أمر مهم حقًا لإدارة مرض السكري، لذا إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة، فاختر خيارًا صحيًا مثل أصابع الجزر والحمص أو بعض كعك الأرز بالشيكولاتة الداكنة.